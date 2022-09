Schimbarea aceasta vine după ce micuțele au anunțat-o pe mama lor că le place muzica și că ar vrea să devină cântărețe. „Le-am mutat pe fete la George Enescu, la liceul de muzică. Ella este clasa 0 și Clara este la grupa mijlocie. Erau la o grădiniță particulară în Pipera și mi-au spus că ele vor să fie cântărețe și, chiar la serbarea când eu am fost plecată în America Express, Ella a scris pe o fișă că ea vrea să fie solist vocal.

Amândouă au spus asta și le-am întrebat dacă sunt sigure. Și au zis da. Atunci le-am spus că trebuie să știe să cânte și la un instrument și cu vocea. Să știe și teorie muzicală și uite, mergem la o școală de muzică. Și, de câteva zile, merg la George Enescu”, a declarat Andreea Bălan, care a și dezvăluit motivul mutării fetițelor de la privat la stat.

„Pentru că stau în Pipera și grădinița de stat din Pipera este departe și nu este ok. Și am ales o grădiniță lângă strada mea. Legătura a fost strict logistică. Pentru că este greu să te trezești iarna și să mergi cu un copil de 2 ani pe frig, nu prea… mai bine ieși din casă și pac, e grădinița. În schimb, acum este mai ușor pentru că Ella este mai mare, dar Clăriței îi este destul de greu să se trezească și să stea 30 de minute în trafic până la George Enescu. Dar merg cu amândouă. Nu am lăsat-o pe Clara pe stradă la mine și pe Ella dincolo. Se văd (n.r. – de asta am decis să le mut pe amândouă).

Dacă o lăsam pe Clara din comoditate la grădinița de pe strada noastră nu era ok. Așa ele se văd în curte când termină programul. Se joacă acolo. Este în aceeași clădire”, a explicat Andreea Bălan.

Ella, care are cinci ani, și Clara, care are trei ani, fac multe activități în cadrul școlii și grădiniței. Urmează și cursuri de engleză, merg și la patinoar, fac și balet. „Ele sunt foarte fericite. Urmează să învățăm și un instrument. Avem și mai mult timp liber. De multe ori le iau la 12:00 și avem timp să mergem la patinoar. Ella face înot. Facem balet, facem engleză. În fiecare zi avem altă activitate. Cred că am luat o decizie foarte bună. Vor face pian prima dată amândouă”, a încheiat artista.

