Când vine vorba despre viața sa personală, Andreea Mantea este foarte discretă. De aproximativ doi ani, prezentatoarea de la Kanal D este singură. Ultima relație, care a durat aproximativ 5 ani, a fost una foarte discretă, iar vedeta nu i-a arătat niciodată chipul partenerului.

În prezent, Andreea Mantea e singură. Întrebată într-un interviu pentru Unica dacă are o relație, ea a spus că nu, preferă să se ocupe tot timpul de David, fiul ei și al lui Cristi Mitrea. „Nu, din fericire nu (n.red.: este într-o relație). (râde) Glumesc. Mi-am propus să mă dedic fiului meu pentru că este atât de frumos.

Am mai auzit fel și fel de oameni care-mi spun că nu fac bine, că o să mi se ducă anii ăștia și că o să-mi pară rău, că n-o să mă mai întâlnesc cu ei. Nu, n-o să mă mai întâlnesc cu anii ăștia pe care-i are fi-miu. Eu de iubit am iubit, de distrat m-am distrat. Consider că am fost foarte liberă și foarte fericită”, a declarat Andreea Mantea.

Andreea Mantea, despre fiul David: „El este extrem de important în viața mea”

Totodată, ea a mai povestit cât de mult își iubește băiatul. „Nu regret nimic, chiar dacă au fost multe greșeli pe care le-am făcut. Nu le regret și nu-mi pare rău. Vreau, în acest moment, să mă concentrez pe el.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Academia SRI spune că nu va verifica niciuna dintre cărţile copiate de Adrian Ivan, pentru că e rector, nu „profesor titular pe post”

El este extrem de important în viața mea. Iubirea aia maximă despre care vorbeam, e de mamă, o am pentru el în acest moment. Nu pot să mă opresc din a iubi. Vreau să mă concentrez pe el. Nu știu cât va dura această perioadă, dar, în acest moment, eu sunt singură că va dura destul de mult, o perioadă destul de lungă, pentru că are nevoie de mine”, a mai declarat Andreea Mantea, pentru unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Eu nu am fost în nicio relație toxică, până la ultima”

Prezentatoarea show-ului „Casa iubirii” de la Kanal D a povestit în urmă cu ceva timp că a fost într-o relație toxică, iar asta a determinat-o să fie singură o perioadă. „Dacă ești în relația nepotrivită, în relația nefericită… Eu nu am fost în nicio relație toxică, până la ultima. Sunt fericită eu. A te îndrăgosti e una, a iubi e alta. Din punctul meu de vedere, o relație este atunci când cei doi se reîndrăgostesc unul de celălalt, aproape în fiecare zi.

Recomandări CAZUL LASCONI este „drama” părinților care au făcut ceva bani, au reușit să-și educe copiii peste medie și, ce să vezi?, chiar le-a reușit! Copiii gândesc cu capul lor

Să nu fie limite, să nu fie «n-ai voie, nu poți, de ce», să nu fie o critică, să nu fie o ceartă continuă, un reproș continuu, să nu fie obositor”. Întrebată de Adiță Voicu ce înseamnă o relație toxică, Andreea Mantea a detaliat: „Unul dintre parteneri îl stinge pe celălalt, noi suntem energie. Dacă tu îmi spui mie că nu sunt bună de nimic, că nu sunt în stare, că nu pot și încontinuu ai ceva rău să-mi spui, încontinuu tu îmi faci mie rău glumind cu altele, și eu, de când mă trezesc, sunt încontinuu supărată, atunci de ce facem?”