Au început să-mi placă comediile romantice când la un moment dat, din cauza stresului, am avut nevoie de ceva ușor, care să-mi ia gândul de la altele. Mi s-a întâmplat să revăd acasă filme despre care nu scrisesem prea laudativ la premieră. Dacă nu mă înșel, asta s-a întâmplat și cu „Youve Got Mail” (de Nora Ephron), cu Meg Ryan și Tom Hanks, pe care l-am revăzut din 1988 încoace așa cum îți faci un ceai de mentă când te doare burta.

Când eram mai tânără, credeam că acesta e un gen minor, că un actor mare nu face comedii (romantice) decât pentru bani sau din amuzament. Sau că cele mai bune comedii sunt cele vechi.

E adevărat, e greu să faci azi ceva la nivelul lui „Nothing Sacred” (William A. Wellman, 1937) sau „The Philadelphia Story” (George Cukor, 1940). Dar și înainte se făceau tone de filme proaste. Nu tot ce e vechi e neapărat și bun.

Când au turnat „Oceans Eleven – Faceți jocurile!” (Steven Soderbergh, 2001), George Clooney, Julia Roberts și Brad Pitt – cu toții prieteni, își jucau tot felul de feste. De pildă, își lipeau celofan pe vasul de WC sau se dădeau cu praf de scărpinat. Ar fi fost amuzant ca genul ăsta de umor să-l fi inspirat și pe regizorul scenarist Ol Parker („Mamma Mia! Here We Go Again”, 2018), dar scenariul acestuia e mult prea bătrânicios pentru temperamentele lui Roberts și Clooney, vizibile în poantele strecurate pe genericul de final.

Recomandări FOTOREPORTAJ Plecarea la război a rușilor, în imagini. Primii rezerviști au fost trimiși la antrenament înainte de plecarea pe front

Aceste poante sunt mult mai amuzante ca filmul în sine. De pildă, dubla scenei când cuplul de divorțați interpretați de Roberts și Clooney zboară spre Bali să-și împiedice fiica să se mărite cu un tip cunoscut în pripă, când stewardesa îi toarnă din greșeală șampanie lui Clooney pe pantaloni.

„Nu e nicio problemă, e doar George Clooney. Avem altul”, spune Julia Roberts, la care Clooney zice: „Formați numărul 1-800-000. Să vină Brad Pitt!”

Un film care ratează umorul

„Bilet pentru paradis” bifează toate cerințele unei producții escapiste, dar ratează umorul. Nu o să râzi cu gura până la urechi, dar poți zâmbi de câteva ori și, când certurile dintre personajele lui Clooney și Roberts ți se par prea mult, te poți uita pe lângă ei la superbele locații din Insulele Whitsunday din Australia, care pretind că sunt din Bali (unde nu s-a putut filma din cauza pandemiei.).

Personajele pe care cele două vedete le interpretează sunt turate de la bun început, de când se reîntâlnesc la ceremonia de absolvire a fiicei lor. Te-ai întreba ce au de împărțit dacă nu ai ști că, oricum, filmul se va termina cu ei împăcându-se.

Vorbitul repede și încălecat, o caracteristică pentru screwball comedies (comedii romantice din anii 30-40 care satirizau poveștile de dragoste tradiționale) nu e o sursă de umor când replicile nu au umor.

Recomandări Jurnalist român din Cernăuți: ce ”naivitate a Occidentului” e timpul să dispară pentru ca discursul lui Putin de vineri să nu se transforme într-un război total

George Clooney nu mai făcuse o comedie romantică din 1996, de la „One Fine Day” (de Michael Hoffman), film unde exista un haios schimb de replici proto-feminist între arhitecta/mamă singură jucată de Michelle Pfeiffer și un domn galant care vrea să o lase să intre prima în clădirea unde trebuia să-și prezinte proiectul. Domnul (ținându-i ușa): „Vă rog!” Ea (cu macheta în brațe): „Nu, mulțumesc!” El: „Insist”. Ea (ușor iritată): „Eu insist mai mult!” („I insist more”).

Azi, noile relații dintre femei și bărbați, redimensionate de feminism și #MeToo, ar fi un material atât de bogat pentru screwball comedies, dar poate că umorul nu e încă bine văzut în zona asta foarte corect politică. Mi-ar plăcea să văd o screwball comedy scrisă de Ricky Gervais, un fel de „Bringing Up Baby” (de Howard Hawks, 1938), cu George Clooney pe post de Cary Grant (au și fost asemănați) și Julia Roberts ca urmașă a Katharinei Hepburn.

„Bilet pentru paradis” nu are pretențiile unui film de Howard Hawks sau George Cukor. Se vede și din titlul atât de oarecare, dar și din trailerul de mai jos, care scoate din film cele mai reușite poante:

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluire șoc în divorțul momentului. Suma uriașă cerută ca pensie alimentară face înconjurul lumii. A ameninţat că poate distruge zeci de familii

Playtech.ro ȘOC! Arma care poate distruge Rusia într-o singură zi. Este cea mai mare teamă a lui Putin în război

Viva.ro Rugați-vă pentru mine... a fost mesajul lăsat de Gina Bradea, înainte de a intra în operație. Ce s-a aflat acum despre celebra bucătăreasă

Observatornews.ro Ferrari-ul de 300.000 de euro al lui Tzancă Uraganu, făcut praf după ce a sfârşit într-un copac. Fratele său, Miraj, se afla pe locul din dreapta

Știrileprotv.ro A fost descoperit un craniu care ar putea aparține unui băiețel omorât acum 58 de ani. Mama sa venea adesea în zonă. FOTO

FANATIK.RO O femeie a decis să-și filmeze pe ascuns soțul. A fost șocată de ce a descoperit că făcea în dormitor

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 1 octombrie 2022. Leii vor avea ocazia să se elibereze de o povară grea și inutilă pe care o duc pe umeri de mai mult timp

PUBLICITATE Sănătatea, încotro? Săptămânile Tranziției Alimentare Carrefour îți fac cunoștință cu numeroase produse sănătoase