Cătălin Moroșanu a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, la PRO TV, show pe care l-a și câștigat. Ulterior, el a participat și la „Asia Express”, la Antena 1, alături de fratele lui, iar apoi a revenit la PRO TV, la „Survivor”.

Cătălin Moroșanu: „Dacă apari în fiecare zi, la fiecare emisiune, se satură lumea de tine”

Acum a recunoscut că aceste experiențe nu au fost ușoare și că nu mai are de gând să accepte alte show-uri, căci se concentrează la afacerile lui. „Nu mai vreau să aud de Survivor, de nebunii de genul acesta! Multă lume mă întreabă: «Te mai duci?». Știți cum este chestia? Și în aceste emisiuni, ai nevoie de o pauză de imagine! Dacă apari în fiecare zi, la fiecare emisiune, se satură lumea de tine! E foarte importantă chestia asta, lumea nu înțelege! Mai răruț, că este mai drăguț!

Dar una peste alta, au fost niște emisiuni foarte grele pentru mine și nu vreau să mai trec prin momentele respective, mai ales pentru că acum am și două academii de arte marțiale, am și o promoție, sunt în business! Mi-e cam greu să las totul și să stau 3 luni și jumătate, 4 luni, cât am stat ultima oară în Survivor! E foarte greu!”, a zis el.

„America, Asia Express, nu contează, eu am fost în prima ediție cu fratele meu! Am fost cu Dorian Popa, când am fost în Vietnam! A fost foarte frumos, a fost o experiență deosebită, le recomand tuturor să se ducă acolo!

Dacă ar fi să aleg între America Express și alte emisiuni, clar America Express! Acolo cunoști cultura, civilația, alte personaje, te bucuri de ceva nou! E foarte frumos acolo și foarte multe persoane publice din România mă întreabă dacă e fain acolo: «Du-te! Du-te, că este extraordinar!»”, a mai dezvăluit el.

„Îmi place să încerc lucruri noi!”

Cu toate acestea, Cătălin Moroșanu e mândru de toate experiențele lui pe micul ecran. După „Survivor România”, el a lansat și o melodie alături de Jador, e deschis către noi oportunități. „A fost one time la «Sunt celebru, scoate-mă de aici!» și one time la «Survivor» cu Jador. Acum, sincer să fiu, nu am o voce excepțională, dar îmi place să încerc lucruri noi!

Nu sunt optuz să zic că nu fac anumite lucruri! Dacă eram așa, nu ajungeam unde sunt în momentul de față! Orice lucru și orice propunere dacă mi se pare OK, o încerc! De ce nu? Viața mi se pare așa de scurtă! N-am voce ca să am carieră muzicală! Niciodată, nu! Cele două momente muzicale ale mele au fost niște experiențe. A fost foarte greu să înregistrez, nu este ușor! Fiecare cuvânt, fiecare silabă, fiecare tonalitate! Nu am început eu să cânt așa! Foarte greu a fost, nu e ușor!”, a mai explicat el pentru Ego.

