Vedeta, cunoscută pentru cariera sa îndelungată în televiziune, se confruntă cu o perioadă complicată, după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de substanțe interzise. Sentința a fost pronunțată în urmă cu aproximativ șase luni, iar de atunci, viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical.

De-a lungul timpului, relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu a fost una intensă, marcată de numeroase despărțiri și împăcări. Deși povestea lor de dragoste nu a rezistat în timp, cei doi au împreună doi copii, care rămân principala lor legătură.

Chiar dacă Alex Dobrescu și-ar dori să își vadă familia, Cristina Cioran a mărturisit că nu l-a vizitat niciodată în spatele gratiilor și nici nu intenționează să facă acest lucru prea curând. „Nu și nici nu intenționez (n.r. – să îl viziteze pe Alex Dobrescu în închisoare). El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu”, a mărturisit Cristina Cioran în cadrul emisiunii Online Story cu Cornelia Ionescu.

Prioritatea ei sunt copiii

Cristina Cioran spune că, în această perioadă, încearcă să își concentreze energia asupra copiilor și asupra stabilității lor emoționale. Chiar dacă situația este dificilă, vedeta încearcă să gestioneze lucrurile cu calm și responsabilitate.

În ceea ce îl privește pe Alex Dobrescu, acesta își va petrece următorii ani în detenție, însă, după eliberare, ar putea încerca să își reia legătura cu cei doi copii. Vedeta consideră că este normal ca un tată să își dorească să fie prezent în viața copiilor săi, însă preferă să nu facă planuri sau declarații despre viitorul relației dintre ei.

Un capitol dificil din viața ei

Pentru Cristina Cioran, perioada actuală este una plină de provocări. Deși a avut o carieră solidă în televiziune și a fost implicată în numeroase proiecte de succes, viața personală i-a adus încercări neașteptate.

În prezent, vedeta spune că încearcă să își păstreze echilibrul și să se concentreze pe lucrurile care contează cu adevărat: copiii și liniștea familiei sale. În ceea ce privește o eventuală împăcare cu Alex Dobrescu, Cristina Cioran spune că nu este o prioritate acum, preferând să trăiască fiecare etapă a vieții așa cum vine.

„El își va relua relația cu copiii, ceea ce este absolut normal, dar mai mult de atât chiar nu își are sensul. Am mai declarat că nu văd rostul. Vedem când o fi. Eu am alte priorități, eu sunt nevoită să iau lucrurile așa cum sunt, cu datele de acum. Mai mult de atât…”, a mai spus vedeta.

