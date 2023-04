Acum ceva vreme, Dorian Popa a atras atenția când a declarat că de ani buni nu a mai fost într-o vacanță, să se relaxeze. E adevărat că artistul a călătorit în diverse țări, însă întotdeauna în scop profesional. Și anul acesta renunță la vacanță, are planuri mai importante.

Dorian Popa: „Perioada asta mult mai grea decât ce-a fost înainte”

„Asta cu vacanța este un fel de răsfăț al colegilor mei. Să fim serioși, munca noastră este superbă, ne poartă prin toată lumea. Nu mi-am schimbat mentalitatea, mai ales în perioada asta mult mai grea decât ce-a fost înainte. Mi se pare stupid să te relaxezi atunci când vine greul. Nu mă grăbesc, vine vacanța de la sine”, a spus artistul, care are multe concerte programate pentru perioada următoare.

„Concertele merg excepțional. Apropo, la 24 de ore de la operația la picior am avut primul concert, un majorat care era vorbit de foarte mult timp. Nu-mi place să dezamăgesc oamenii care mă așteaptă, mai ales un tânăr de 18 ani. Mi-am luat aparatul de gheață și am fost, la 24 de ore de la operație, la majorat. Se anunță o vară destul de plină. Români din toată țara, Popa vine să va dea o shaormița. Lansăm și o nouă piesă, «Shaorma», care este o piesă dedicată acestui fel de mâncare”, a mai dezvăluit el.

În același interviu, artistul a vorbit și despre afacerea lui în imobiliare. A construit șase case și urmează să ridice alte șase. Artistul locuiește în Domnești, în apropiere de București, exact acolo unde a ridicat și complexul de vile.

Întrebat de ce a ridicat complexul chiar aproape de casa lui, el a explicat: „După ce am realizat că mlaștina în care am ales să-mi cumpăr teren ca să-mi construiesc propria casă, pentru că doar acolo mi-am permis, scoate capul din zăpadă ca ghiocelul. Când am văzut că se transformă într-o bucată de pământ căutată, pentru că am îngrijit-o ca pe copilul meu, m-am panicat și am zis: dacă o să vină aici oricine, ce o să se întâmple cu liniștea mea din mlaștină?.

Și m-am apucat să contruiesc, din dorința de a-mi alege vecinii. Pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult să construiesc atunci când am avut aventura cu căsuța mea”, a mai zis el pentru unica.ro.

