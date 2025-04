Ieri s-a aflat că emisiunea „În direct cu România” a fost scoasă din grila Antenei 1 și că Mirela Vaida revine la „Acces Direct”, la Antena Stars. Inițial prezentată de Mihaela Tatu, emisiunea nu a avut succes, nu a prins la public, conform spuselor Mirelei Vaida din mediul online.

Motivul pentru care emisiunea a fost scoasă

La secțiunea story, vedeta s-a confesat fanilor după anunțul oficial: „Dragii mei prieteni de aici din online și de la televizor, sunt adevărate zvonurile, astăzi s-a încheiat În direct cu România. A fost de la început un proiect dificil, a trecut prin foarte multe schimbări, prin foarte multe tatonări, într-un final nu s-a putut. Până la urmă, publicul este cel care decide, iar televiziunea nu stă și nu așteaptă.

De vineri pe luni am primit decizia de a veni în acest proiect În direct cu România și de vineri pe luni am primit decizia de a ieși din acest proiect care se termină și de a mă întoarce la Acces Direct, pentru că da, de luni, de la ora 16.00 mă întorc la Acces Direct, pe Antena Stars, acolo unde am stat și am fost în ultimii 7 sau 8 ani prezentator”, a zis ea.

Și a continuat: „Așa e viața, nu e un eșec, e datoria noastră să încercăm, să mergem acolo unde suntem puși să facem treabă și eu am făcut tot ce a ținut de mine. De multe ori nu e suficient”.

Mirela Vaida îi luase locul Mihaelei Tatu

Invitată în emisiunea online Fresh by Unica, Mirela Vaida a spus cum a ajuns să o înlocuiască pe Mihaela Tatu la „În direct cu România”, deși ea era la „Acces Direct”, la Antena Stars. Conform spuselor ei, decizia conducerii a fost una bruscă.

„Vreau să afli direct de la mine. Situația s-a derulat așa și știu că foarte multă lume îmi dă hate. Eu sunt un om foarte asumat și n-am ieșit să spun asta pentru că nu vreau să dau apă la moară. Situația în televiziune stă așa: eu am fost chemată în acest proiect în weekendul dinainte să se facă această schimbare.

Practic, și eu, și Mihaela Tatu am aflat cam în același timp. Eu, cu câteva ore înainte. În televiziune, lucrurile se întâmplă foarte brusc, deciziile se iau foarte drastic”, a spus Mirela Vaida, care susține că hotărârea a fost luată nu din motive personale, ci profesionale.

„De data asta au fost niște decizii care s-au luat din motive de business, din rațiuni de strategie, de televiziune. Televiziunea este cel mai dinamic business. Lucrurile se întâmplă de azi pe azi, deciziile și schimbările se iau de azi pe azi. N-are nimeni nimic personal cu nimeni”, a mai explicat ea.

În timp ce Mirela Vaida continuă în televiziune, Mihaela Tatu se concentrează la alte proiecte, la conferințele pe care le susține.

