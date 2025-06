De ce evită Monica Bârlădeanu și Valeriu Gheorghiță să se afișeze împreună. „E mai degrabă o formă de protecție”

„Ah, nici nu mi-aș fi imaginat că o să avem o nuntă așa frumoasă. Mi-au rămas multe momente lipite de suflet, dar mai ales emoția dansului nostru, momentul semi-ceremonios al lui Petrișor Tănase în deschiderea serii, toți oamenii dragi și apropiați care au fost cu noi în seara aceea, melodiile pe care am dansat… Aș putea continua, amintiri sunt multe”, a declarat Monica Bârlădeanu pentru VIVA!

Monica și Valeriu sunt discreți în legătură cu viața de cuplu și nu se afișează pe rețelele de socializare. Mulți au crezut că aceștia se ascund, însă, în realitate lucrurile au stat altfel în relația lor.

„E un principiu personal pe care l-am adoptat de mulți ani, având o viață în mare parte în lumina reflectoarelor – să nu vorbesc despre viața mea de cuplu. Nu se ascunde nimeni de nimic, doar că viața noastră de acasă ne dorim să rămână doar a noastră. E mai degrabă o formă de protecție a vieții de cuplu”, a mai adăugat Monica Bârlădeanu.

Monica Bârlădeanu a revenit pe micile ecrane în serialul Betoane, difuzat la Pro TV. Vedeta a dezvăluit cum a primit propunerea de a face parte din distribuție.

„Propunerea a venit când nici nu mă așteptam, sinceră să fiu. A venit sub forma unei invitații la casting. Am citit textul și după ce am râs la fiecare pagină, mi-am dat seama că vreau neapărat acest rol. Nu mai făcusem comedie de ceva vreme, așa că m-am supra-pregătit pentru acest personaj, de teamă să nu ratez vreo nuanță”, a mai spus Monica.