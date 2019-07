Despre asemenea momente l-am provocat pe actorul Pavel Bartoș să povestească, acesta fiind cunoscut pentru firea mai zburdalnică pe care o are.

„Era un spectacol al lui Radu Afrim”, își amintește Bartoș, „și colegii mâncau pe scenă spaghete. Și trebuiau să le mănânce cu poftă. Și le-am pus multă sare și mult zahăr. Îți dai seama cam ce gust aveau. Dar culmea, ori am pus eu o proporție senzațională… că unii ziceau că sunt chiar bune! Dar astea sunt așa, nevinovate…”, începe actorul „încălzirea”.

Și pe măsură ce relatează, chiar și farsele devin mai „grele”: „În Gaițele, la final, ne făceam că bem tărie la pomană și toți abia așteptam paharul acela de apă, că ne era sete. Dar eu le-am pus în loc de apă niște pălincă! Să vezi ce au scuipat-o! Și le-am zis „ce, nu vă place?”… Sau când unul dintre colegi trebuia să iasă dintr-un dulap și am zăvorât noi mai tare dulapul…”, rememorează actorul râzând.

„Odată am încuiat un coleg în cabină și am uitat de el și nu știam de ce tot bate cineva tare în ușă, când mai aveam 10 minute și intram în spectacol”.

Dar nu numai el a fost capul răutăților, i s-au și întâmplat multe „nefăcute”, una dintre acestea chiar la debut și culmea, chiar la premieră!

„Mi s-a întâmplat să ratez intrări în spectacol, pentru că ori sunt luat cu vorba, ori, deși sunt atent la astfel de lucruri, pentru mie nu îmi place să se întâmple. Prima mea premieră era la Cluj și trebuia să duc o valiză în scenă. Și era Dorel Vișan care se lega de ce era în valiză. Dar mi-au făcut o farsă mașiniștii. Eu, ca un actor disciplinat, mi-am pus valiza la intrarea în scenă. Și ei mi-au bătut-o în cuie de 15! Când am dat să intru – nu mai puteam. Bineînțeles că toți au început să râdă. Nu știam de ce s-a adunat toată lumea în culise. Și Dorel Vișan se întorsese cu spatele și râdea. După și-au dat seama că tot textul lui era legat de ce era în valiză au și încercat să scoată cuiele alea… Deja trecuseră 40-50 de secunde, ceea ce este enorm în scenă, așa că am intrat așa, dulce, și am spus „Domnule, valizele dumneavoastră sunt la ușă!” și am ieșit pe partea cealaltă. Dar m-am scos din situație. Se întâmplă multe lucruri de genul acesta, să uiți replica și să dai din altă piesă, de exemplu. Dar experiența este foarte importantă, ea nu te face să te pierzi într-o anume situație”, mai povestește Pavel Bartoș pentru Libertatea.

Dar nu numai pe scena teatrului i s-au întâmplat „nefăcute”. În lumea televiziunii, acolo unde face pereche cu Smiley la Pro TV: „Mi s-a întâmplat la Românii au talent să dau publicitate și să nu fie publicitate. Și la televizor se vede dacă nu ești pregătit. M-a prins momentul în cămașă, țin minte. Și am zis „mulți ați crezut că v-am luat publicitate, dar nu, am revenit în direct!”. Culmea e că nu mă credeau colegii! Era Andi Moisescu, îmi zicea „lasă-ne și pe noi să bem un pahar cu apă!”. Și eu zic pe post: chiar dacă unii dintre colegii mei nu mă cred că suntem în direct, noi suntem în direct. Și când s-au uitat pe monitoare s-au văzut. Dar nu s-a simțit. Ești pregătit pentru astfel de situații. Cred că astea și dau farmec meseriei”, concluzionează Pavel Bartoș.

