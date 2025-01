Recent, actorul a ieșit în oraș cu mama lui, iar în timp ce se aflau amândoi în mașină, iar Emilia conducea, Mihai Bendeac a început să o filmeze pe aceasta.

În clipul video care durează mai puțin de un minut și care a fost postat pe Instagram, Mihai Bendeac o acuză pe mama lui că l-a înjurat pe un alt șofer și o întreabă pe aceasta dacă este normal ce a făcut.

„Mamă, spune-mi de ce înjuri la volan. De ce l-ai înjurat pe ăla? Ai spus: «Ia mai dă-te-n …». Nu există un Dumnezeu, o Maica Domnului care se uită la toate faptele noastre? L-ai înjurat pe omul ăla care este în spate”, spune actorul în filmulețul pe care chiar el l-a urcat pe contul personal de pe celebra rețea de socializare.

Inițial, Emilia Bendeac nu pare mulțumită că este filmată de către fiul ei, însă actorul insistă și nu oprește filmarea, iar femeia începe până la urmă să râdă și îi răspunde acestuia.

„Dar nu am înjurat. Nu am înjurat! Ai tu dovezi că am înjurat eu? Tu pui acolo ce îți dorește ție sufletul. Hai, gata! Deci nu am înjurat. Dovedește că am înjurat”, se apără mama lui Mihai Bendeac.

Pentru că mama lui nu vrea să recunoască faptele pe care el le relatează în filmare, Mihai Bendeac îi spune acesteia că el va coborî din mașină și va merge direct la bărbatul pe care ea l-a înjurat, să îl întrebe dacă aceste lucruri se confirmă sau nu.

A recunoscut că a înjurat

„Vrei să mă duc să-l întreb? Pe cuvânt dacă nu mă duc. Ai înjurat sau nu?”, spune Mihai Bendeac în timp ce pune mâna pe ușă și pare că vrea să se dea jos din mașină.

În momentul în care vede că fiul ei vorbește serios și că este pe punctul de a se da jos din mașină, Emilia Bendeac recunoaște, până la urmă, că a înjurat.

„Nu, Mihai, stai! Nu! Am înjurat”, spunea mama lui Mihai Bendeac în timp ce râde.

