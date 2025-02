Antena 1 surprinde piața media cu o nouă colaborare: Mona Segall, producătorul emisiunilor Asia Express și Chefi la cuțite, și Mihai Bendeac, unul dintre cei mai talentați actori de comedie si oameni de televiziune din România, pregătesc un talent show pentru această toamnă. Proiectul în care sunt implicați cei doi, împreună cu echipele lor, are la bază un format original, mai multe detalii despre acesta, conceptul și structura lui, urmând a fi comunicate ulterior.

Mona Segall l-a urmărit pe Mihai Bendeac

Mona Segall este una dintre cele mai influente figuri din industria televiziunii din România, având un rol esențial în succesul celor mai de impact show-uri de entertainment de la noi din țară: Asia Express, Chefi la cuţite, Dansez pentru tine, Vara Ispitelor, Alege Asia, fiind și producătorul care a lansat show-urile Românii au talent, MasterChef şi Vocea României.

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Mihai. E un super om de televiziune, un actor foarte talentat și un regizor pe care îl admir, acum, după ce am văzut și Căsătoria. Am foarte mare încredere în el și în talentul lui și, după această colaborare, sper să ne și împrietenim și să-mi spună și el Mona, nu doamna Segall.

Recomandări Dosarul „rătăcit” de procurori în care Vladimir Ciorbă este anchetat, alături de Sebastian Ghiță și familia Cosma, pentru deturnare de fonduri europene

Până la acest proiect, ne-am mai întâlnit de câteva ori, contextual, la filmări, a fost invitat special într-un sezon Chefi la cuțite, dar am apreciat întotdeauna mesajele de încurajare sau apreciere pe care le-am primit din partea lui”, a declarat Mona Segall.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Mihai Bendeac nu a dus dorul televiziunii în ultimii 3 ani

De 3 ani, de când a demisionat din emisiunea „iUmor” de la Antena 1, Mihai Bendeac nu a dus dorul televiziunii, însă mereu a lăsat deschisă o porțită. Acum el și-a anunțat revenirea, bucuros că poate colabora cu Mona Segall.

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii 3 ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV.

Recomandări Schema banală prin care contabila și casiera au furat 360.000 de lei din bugetul Muzeului „Ștefan cel Mare”. Au profitat că nimeni nu le controla

Dar a existat întotdeauna o virgulă. Sunt importante aceste “virgule”. Par inofensive dar, de la un punct încolo, te pot cotropi. Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall. Fiind un tocilar al profesiei, cunosc trecutul televiziunii românești, din 31 Decembrie 1956, până azi. Pot cerne destul de bine lucrurile, pot raționa în mod critic și am conchis, fără putință de tăgadă că, în baza unor chestiuni obiective, dumneaei este cel mai bun creator din istoria acestui domeniu.

Nu știu care va fi rezultatul acestei colaborări. Dar ceea ce contează este faptul că, dacă tot m-am îngrijit de carieră (din păcate) mai mult decât m-am îngrijit de familie și cei apropiați, măcar să nu regret mai târziu că din drumul meu lipsește un astfel de producător genial. Îi mulțumesc pentru încredere”, a spus și Mihai Bendeac.

Dezvăluirile actorului vin după ce în urmă cu câteva zile el a apărut într-un clip de promovare pentru noile emisiuni de la Antena 1. Primele imagini oficiale au circulat în presă, însă fără niciun comentariu din partea lui, până acum.

Mihai Bendeac: „Am scris două formate de televiziune”

Actorul a dat de înțeles în urmă cu mai multe luni că se va întoarce în televiziune la 2025, dar nu a oferit detalii surprinzătoare.

Recomandări Orgoliul doamnei Lasconi și victimele colaterale

„Am scris două formate de televiziune şi unul se va produce, sper, la anul. Cea mai mare dorinţă pe care o am în momentul de faţă să se întâmple cu Mona Segall, pe care o consider cel mai mare om de televiziune din istoria României. Pentru mine ar fi o întâlnire foarte importantă a carierei mele. Un format în care vom râde, vom plânge. Are şi câteva părţi de reality.

Esenţial. Pot să-ţi spun care este titlul: «Înmormântarea» se numeşte. În fiecare săptămână va fi o înmormântare a unei persoane publice. Nu neapărat metaforică. Conţine şi elemente de satiră şi pamflet”, spunea în toamna anului trecut Mihai Bendeac pentru Pagina de Media.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News