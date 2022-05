Multe zvonuri au apărut după ce Gigi Becali nu a mai avut rolul de naș la nunta Mariei Iordănescu. Se spunea că acesta ar fi refuzat să o nășeașcă din cauza unor înțelegeri cu Edi Iordănescu, care antrenează echipa națională de fotbal a României. Ea a lămurit acum totul, a infirmat speculațiile.

„Domnul Becali, din păcate, nu a mai fost nașul nostru. Deși relația dintre noi nu s-a deteriorat în niciun fel, cum că din cauza certurilor dintre fratele meu și domnul Becali.

Noi ne-am dat seama că ne dorim nași aproape de noi, care să aibă timp disponibil. Domnul Becali e un om care ajută pe toată lumea, se împarte la toată lumea. Am ajuns la un acord. L-am rugat să ne fie părinte spiritual măcar în suflet, dacă nu în fața lui Dumnezeu. S-a ținut de cuvânt din primul moment. A fost prezent și pentru asta îi mulțumesc”, a declarat Maria Iordănescu la Prima TV.

Chiar dacă nu a fost naș, Gigi Becali nu a lipsit de la nunta Mariei Iordănescu. El și-a făcut apariția sâmbătă, 14 mai, la biserica unde a avut loc cununia religioasă. Îmbrăcat foarte elegant, el a făcut declarații pentru Antena Sport. Omul de afaceri nu a participat însă și la petrecerea grandioasă care a avut loc după. „Muzică, dans, la mine nu mai există. Am venit ca un părinte spiritual. Ei şi-au pus naşi tineri, care merg la nuntă, stau noaptea… la distracţie. La mine gata. Dup-aia, vreţi să se spună: «Uite, domle, are blat pe la echipa naţională, cine ştie, vreun dosar penal»”, a declarat Gigi Becali.

Maria Iordănescu, emoționată peste măsură la propria nuntă

După ce în toamna anului trecut au făcut cununia civilă, Maria și Teodor și-au invitat familia, prietenii și apropiații la cununia religioasă care a avut loc la o biserică din București. Mireasa a coborât dintr-o limuzină albă la brațul tatălui ei. Anghel Iordănescu a fost tot un zâmbet, mândru că fata lui se căsătorește.

Mirii au trăit momente emoționante, chiar au plâns în repetate rânduri, după cum a mărturisit acum prezentatoarea de la Prima TV. „Am plâns unul mai mult decât celălalt. Momentul din biserică a fost extrem de emoționant. Apoi, amândoi am avut un moment lacrimogen la valsul mirilor. Noi am avut un vals compus din două dansuri. Primul dans a fost făcut pe anumiți pași, repetați și studiați îndeaproape înainte de nuntă.

A fost dansul pregătit pentru toți invitații. Ulterior, noi am ieșit în curte, în pădure. Am vrut să avem un moment al nostru, să simțim cu totul că avem și noi un dans al nostru. În pădure am plâns din nou unul pe umărul celuilalt”, a mai spus Maria Iordănescu.

