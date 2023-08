Horia Moculescu ține la sănătatea lui, astfel că evită să iasă din casă și încearcă să se protejeze de caniculă. Compozitorul, în vârstă de 86 de ani, verifică zilnic prognoza meteo pentru a vedea când poate ieși din casă fără să aibă probleme.

„Nu ies din casă, dar m-am uitat cum va fi vremea. Astăzi au fost 25 de grade, am ieșit puțin. La 39, 40 de grade nu se poate, nu mai suport căldura.

În casă sunt înconjurat de toate ventilatoarele, iar aerul condiționat este pornit non-stop”, a spus compozitorul pentru Playtech Știri.

„Sunt în acest bloc de 50 de ani, dar nimeni nu mi-a bătut vreodată în perete sau la ușă”

Horia Moculescu nu se plictisește în casă, pentru că muzica îi ocupă tot timpul. El compune de fiecare dată când are inspirație, iar vecinii nu sunt deloc deranjați să-l audă atunci când cântă la pian. Compozitorul locuiește în aceeași casă de 50 de ani și niciodată nu a primit plângeri din cauza gălăgiei.

„Am posibilitatea să compun digital, există tehnologie, dar eu cânt la pian. Sunt în acest bloc de 50 de ani, dar nimeni nu mi-a bătut vreodată în perete sau la ușă. Oamenii îndrăznesc, lumea îndrăznește orice, dar nu cred că am deranjat.

Lumea nu a bătut pentru că poate le place, poate mă respect. Deocamdată nu mi s-a întâmplat. Să dea Dumnezeu să nu mi se întâmple niciodată!”

„Nu sunt un om care să scriu la comandă. Dacă nu am inspirație, nu scriu”

Artistul este încântat pentru că pe data de 7 septembrie va urca pe scenă și îi va încânta pe oamenii prezenți la concertul din Mamaia cu muzica sa. Horia Moculescu mărturisește că el compune doar atunci când are inspirație.

„Sunt bine, compun. Voi avea concert la gala de la Mamaia, pe 7 Septembie am o seară de muzică Jazz la Craiova, sunt invitat. În rest, muncesc de acasă. Încerc să termin un caiet de miniaturi la pian, scurte și sper să fie frumoase. Abia am făcut 8, dar mai am 2 de scris.

Nu sunt un om care să scriu la comandă. Dacă nu am inspirație, nu scriu. Dacă am chef scriu, dacă nu, nu.

Nu mă așez cu forța la pian. Dacă simt că trebuie să mă așez, mă așez. Nu mă așez la pian doar dacă trebuie.”

„Am doar amintiri tragice”

Când și-a pierdut mama, Horia Moculescu avea doar 11 ani. Momentul l-a marcat și a trecut cu greu peste moartea ființei care i-a dat viață. Mama sa era bolnavă de cancer, iar el a încercat să aibă grijă cât mai bine de ea.

„Am doar amintiri tragice, eu singur cu ea la Râmnicu Vâlcea, ea bolnavă și eu o ajutam. Aveam 11 ani și nu înțelegeam monstruozitatea bolii, nu aveam cu s-o pricep si cei din familie nu-mi spuneau că le era frică. Comportamentul meu față de mama s-a schimbat pe măsură ce s-a îmbolnăvit mai tare, avea cancer și a murit la 33 de ani, vârsta Nidiei de acum.

Am mai multe amintiri legate de profesorul meu de pian, război, venirea rușilor, intrarea lor pe stradă și în casa noastră. Am și rămas cu un rus care a ocupat camera bunicului, Ivan îl chema, a devenit un membru al familiei”, spunea compozitorul într-un interviu mai vechi pentru Fanatik.

