„Am fost crescută, educată după aceleași norme ale societății. Știam că trebuie să mă mărit până la 30 de ani, apoi să fac un copil etc. Cred că mereu am ales altceva, exact ce am simțit, nu ce mi-au spus cei din jur. E acel adevăr interior, pe care îl poți auzi chiar dacă e gălăgie în jur.

M-am învinovățit, m-am îndoit, m-am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile oamenilor din jur, de propriile gânduri, tocmai pentru că nu am luat aceeași cale cu cei din jurul meu, calea «normalității». Până când, într-o zi, mi-am spus: STOP, fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu, așa cum am simțit că este drumul meu pe care să mă regăsesc și pe care să pot fi autentică și sinceră, așa, fără regrete, doar cu recunoștință”, a declarat Iulia Vântur, care de câțiva ani face ce simte, nu ce i-ar mulțumi pe cei din jurul ei.

În același interviu, vedeta a fost întrebată despre proiectele pe care le are în următoarea perioadă, dacă e posibil să revină în România, pe micul ecran.

„Aștept o propunere care să mă facă să spun… proiectul ăsta merită 100%”, a mai declarat ea pentru viva.ro.

Iulia Vântur, detalii neștiute despre Salman Khan

A lăsat viața din România și s-a mutat în India, acolo unde locuiește și iubitul ei. Iulia Vântur și Salman Khan sunt împreună de ani buni, iar povestea lor de iubire continuă. Vedeta a spus cum este actorul indian în viața de zi cu zi, atunci când nu este în lumina reflectoarelor.

„În documentarul despre el, o întrebare importantă a fost: De ce el, de ce e atât de iubit de public, ce are special? Vorbind cu oameni diferiți, am ajuns la aceeași concluzie: oamenii îl iubesc pentru faptul care are curajul să se arate exact așa cum e el, fără filtre. De asta i se spune «bhai», adică «frate» (apropiat), oamenii rezonează cu normalitatea și simplitatea lui. Este un om atât de simplu, după vorbă, după port, însă duce cu el un bagaj plin de învățături, moștenite de la părinții lui, niște oameni cu adevărat speciali”, a declarat Iulia Vântur pentru VIVA!

Fosta iubită a lui Marius Moga a dezvăluit care este lecția pe care a învățat-o de la actualul partener. „Nu renunța la tine! Muncește în fiecare zi și devii mai bun! Și… împărtășește ce ai cu cei din jur, nimic nu îți aparține!”, a spus Iulia.



