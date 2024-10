Liviu Vârciu, în vârstă de 44 de ani, actor și solist, continuă să-și urmeze visul cinematografic, revenind pe marile ecrane cu spumoasa comedie „Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc”. După succesul primei părți, Vârciu a riscat totul pentru această producție, investind o sumă impresionantă, de aproximativ un milion de euro. Într-un interviu pentru Click!, vedeta a dezvăluit sursa finanțării, dar și motivele pentru care fiica sa, Carmina, și prietena sa de televiziune, Daniela Crudu, nu fac parte din distribuție.

Comedia îl aduce pe Liviu Vârciu pe afiș alături de nume grele ale scenei românești, precum Bogdan Farcaș, Dragoș Dumitru și Costel Cașcaval. Cu toate acestea, absența fiicei sale Carmina, în vârstă de 22 de ani, care a studiat actoria, a ridicat câteva semne de întrebare. Cât despre absența Danielei Crudu, cu care a avut multe colaborări de succes în televiziune, Vârciu a făcut câteva precizări.

„Cruduța a fost cu sarcina, e mămică, dar în următorul film, cel de anul viitor, o iau cu drag. E prietena mea, întotdeauna mi-a înseninat ziua, niciodată nu este tristă. Iar fiica mea, Carmina, nu a avut un rol, în acest film, pentru că nu am avut unde să o pun.

Nu ne băgăm copiii pentru că sunt copiii noștri, îi băgăm numai dacă își merită locul, dacă joacă ce trebuie și dacă voi găsi un rol pe fizionomia ei. Nu facem nepotisme. Dacă merită intră, dacă nu, îmi pare rău!”.

„N-am negociat cu actorii, cât au vrut, atât le-am dat!”

Liviu Vârciu a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să strângă suma uriașă necesară pentru această comedie, dar că a reușit cu ajutorul unor investitori și prieteni apropiați care au avut încredere în proiectul său.

„Filmul a costat foarte mult, în jur de un milion de euro, am avut și vreo 200 de figuranți, care au interpretat rolurile de daci și de romani, acțiunea petrecându-se în perioade de timp diferite, am filmat într-o lună și s-a montat în patru luni.

Actorii din România sunt plătiți bine, dar eu n-am luat bani, pentru rol. N-am negociat cu actorii, cât au vrut, atât le-am dat! Dacă, pentru primul film, am vândut garsoniera soției, de data asta, am mai avut niște sponsori, plus banii mei, strânși în ultimii patru ani”.

„Să vedeți unde s-au dus banii mei, în ce am băgat eu milionul de euro!”

„Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc” promite să aducă râsete pe marile ecrane și, cu o asemenea investiție, așteptările publicului sunt mari. Liviu Vârciu este încrezător că noul său film va fi o reușită. „E o comedie tare bună, veniți în cinematografe, ca să vedeți unde s-au dus banii mei, în ce am băgat eu milionul de euro!”, a spus actorul în încheiere.

