În vârstă de 23 de ani, Mario Fresh se bucură de mare succes în industria muzicală de la noi, multe dintre piesele lui ajung hit-uri, multe dintre ele sunt și pe radio. Pentru cariera lui, le mulțumește lui Alex Velea și lui Smiley.

„E extraordinar de frumos să lucrez cu ei, am crescut împreună cu ei”

„Alex Velea a fost mentorul meu, toată lumea știe. Velea cu Smiley, de la 8 ani, chiar 7. Am fost în echipă cu ei, ei m-au format ca și artist, ei m-au creat, ei mi-au dat până și numele. Le datorez toată cariera mea lor și le mulțumesc pentru asta.

E extraordinar de frumos să lucrez cu ei, am crescut împreună cu ei și am furat cât de mult s-a putut, că de fapt asta e meseria în domeniul nostru. Să furi cât mai mult, să vezi cum se fac lucrurile la nivel înalt. Asta am făcut și eu, am ajuns să fiu și eu unul dintre ei. Îi pup pe băieți”, a declarat Mario Fresh pentru WOWnews, conform wowbiz.ro.

Tânărul cântăreț a mai vorbit și despre succesul piesei sale, „Necesar”. Zilnic melodia e difuzată la radio. „Cred că Necesar face parte din calupul ăla de 5-10 piese cele mai ascultate din România din toate timpurile.

Mi se pare că a rămas acolo. Ne bucurăm că a fost așa și nu s-a terminat aici cu piesa asta, urmează remake-uri. Avem 1,7 milioane de Shazamuri la piesă. Nu știu dacă există o piesă mai mare la numere ca și shazamuri din România. Urcă foarte mult în vizualizări, suntem pe radio în foarte multe țări”, a mai mărturisit Mario Fresh, la WOWnews.

„Chiar am studiat manele și încă le studiez și ascult”

În același interviu, Mario Fresh a fost întrebat de ce nu cântă manele. Artistul s-a lăudat că se pricepe, știe chiar să și compusă, dar acest stil nu îl atrage deloc, preferă muzica pop, trap. „Nu! Cânt foarte bine, sunt foarte talentat pe stilul ăsta muzical. Pe bune, chiar am studiat manele și chiar încă le studiez și ascult.

Pot chiar și să compun manele foarte frumos. Nu vreau să cânt pentru că nu am studiat treaba asta la nivelul în care să spun că sunt pregătit. Nu pot să mă pun lângă un alt manelist din România pe scenă și să zic că pot să duc un concert la bun sfârșit cu el pentru că ei au niște veleități mult mai mari.

Cred că e bine să fim fiecare pe turta lui. Pe ceea ce știu eu să fac cât mai bine, să rămân acolo, la fel și ei”, a declarat Mario Fresh, care are o relație cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

