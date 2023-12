Deși are o carieră de zeci de ani în muzică, Mihai Trăistariu e și actor. Nu a profesat în acest domeniu, însă spune că a învățat de la profesorii lui să urmărească filme de calitate. În acest context, el critică unele pelicule românești.

Mihai Trăistariu despre filmele românești: „Mi s-a acrit, sunt cu actori de duzină, nu-mi plac”

„Eu am absolvit, nu numai Matematica, ci și Facultatea de Actorie, în Constanța, am avut și bursă de merit. Deci, contează asta, da? Acolo am învățat de la profesori să urmăresc filmele de calitate și cu un scenariu bun.

Evit să văd filmele românești, am o părere proastă despre filmele românești, moderne, am văzut vreo două sau trei, mi s-a acrit, sunt cu actori de duzină, nu-mi plac, iar la telenovele nu mă uit, în niciun caz”, a spus Mihai Trăistariu, care a vorbit și despre filmele lansate de Codin Maticiuc și Liviu Vârciu.

Mihai Trăistariu nu a văzut nici Miami Bici 1 și 2, ale lui Codin Maticiuc, nici „Zăpadă, ceai și dragoste”, filmul lui Liviu Vârciu. „La aceste două filme cu ei, nu mă uit, în niciun caz. Sunt pe lista neagră, la mine, sunt jucate și regizate prost.

„Filmele românești, de duzină, sunt ca muzica proastă, cum sunt manelele în muzică”

Nu au valoare, nici măcar umor n-au. Am văzut câteva secvențe, dar am auzit și de pe la prieteni păreri proaste. De ani de zile, nu mă mai uit la filmele românești, mă uit la cele străine și făcute ca lumea.

Filmele românești, de duzină, sunt ca muzica proastă, cum sunt manelele în muzică”, a mai zis el.

În schimb, Mihai Trăistariu obișnuiește să urmărească pe Netflix filme noi, despre viitor și tehnologii. „Am descoperit Netflixul, în pandemie, până atunci mergeam la Cinema, la filme moderne, nu-mi mai plac de mult timp cele romantice, cu povești de adormit copiii, mă plictisesc. Îmi plac cele cu tehnologii ciudate, documentarele, dar nu despre istorie, nu-mi place trecutul, ci despre viitor, cu inteligența artificială, roboți și criogenie, Cosmos, călătorie în timp, genetică”.

Codin Maticiuc a investit 2,2 milioane de euro în Miami Bici 2

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri din culisele filmului „Miami Bici 2”, înainte ca pelicula să intre în cinematografe. De când s-a apucat să facă filme, el și-a dorit neapărat ca la unul dintre proiectele sale să lucreze cu un actor american.

Pentru „Miami Bici 2”, el s-a gândit la Pamela Anderson, însă aceasta l-a refuzat, chiar dacă îi făcuse o ofertă de 500.000 de euro. Cel cu care a ajuns să lucreze e Danny Trejo. „Răspunsul Pamelei… În primul rând, ei nu îți spun prețul (n.red.: pe care îl cere). Tu cam știi cu agenții care e liga. Tu îi spui cam câți bani ai. Noi i-am oferit aceeași ofertă ca lui Danny Trejo. Am făcut oferta pe care o făceam la toți.

La Pamela, răspunsul a fost: nu suntem nici în aceeași galaxie! Ăsta a fost răspunsul ei. Whatever! Tu, așa, ca marketing de PR, ai fi vândut mai mult cu Pamela Anderson decât cu Danny Trejo? Crezi că da, nu?”, a declarat Codin Maticiuc în podcastul „Acasă la Măruță” de pe YouTube.

