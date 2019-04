„Sunt singură de ceva timp. Cred că nici eu nu-l cunos încă (n.r. viitorul iubit). Cred că bărbaţilor le plac fetele un pic mai nemobilate. Nu e mai bine ca mine, singură? Îmi văd de muzica mea. Atunci când cunosc pe cineva cumva mă dezechilibrează. Mi se duce gândul de la piese, de la ce fac. Încerc să păstrez un echilibru în viaţa mea”, a spus Ana Baniciu la Pro tv.

Recent, Ana Baniciu s-a confesat în cadrul unui interviu pentru alistamagazine.ro. „Pentru că eu sunt de părere că norocul în dragoste ți-l mai faci și cu mâna ta și eu am cam greșit… Am vrut eu mereu să schimb bărbații. Mi-am dat seama că nici nu trebuie să încerci să faci asta, că e o greșeală foarte mare să schimbi un om și că trebuie, efectiv, să conviețuiești așa sau, dacă nu, să te duci pe drumul tău. Și asta am tot făcut, dar aștept să apară și pe drumul meu bărbatul ăla ideal…”, a declarat Ana Baniciu.

