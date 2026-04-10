Programul Kaufland de Paşte 2026

Cu ocazia sărbătorilor pascale, programul de funcționare al lanțului de magazine Kaufland va suferi modifcări față de orarul obișnuit.

Pentru a veni în sprijinul clienților și pentru a le permite angajaților să se bucure de sărbători alături de familie, retailerul a anunțat un program special de Paște 2026. Astfel, în zilele de 11 şi 13 aprilie, magazinele Kaufland vor funcționa după un orar redus, iar în Ziua de Paște, majoritatea unităţilor vor fi închise.

Pregramul Kaufland este următorul:

În perioada 06 – 10 aprilie , magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de magazin.

, , toate magazinele Kaufland vor fi închise. În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul extins. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.

În perioada Paștelui catolic, magazinele Kaufland din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc au beneficiat de un program special, astfel că pe 11, 12 și 13 aprilie acestea vor avea orar normal de funcţionare.

Pentru informații cât mai precise referitoare la programul de sărbători al fiecărui magazin Kaufland, clienții sunt rugați să acceseze site-ul kaufland.ro și să selecteze magazinul Kaufland în care urmează să vină la cumpărături.

Clienții Kaufland România au posibilitatea de a comanda online produse cu livrare la domiciliu, de pe platformele Glovo, Wolt și Bolt Food.

Despre Kaufland

Kaufland este un lanț de hipermarketuri, parte a grupului germa Schwarz (care deține și Lidl), prezent în 8 țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv România.

Kaufland oferă o gamă largă de produse la prețuri competitive, fiind un angajator major și contribuind semnificativ la economia locală.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.500 de magazine, 148.000 de angajați și o rețea de peste 180 de magazine în România.

