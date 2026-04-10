În urma ieftinirilor de vineri, preţul motorinei, de 9,58 lei/l în staţiile Petrom, a coborât la nivelul care a mai fost înregistrat abia pe 20 martie, după ce atinsese și un maxim de 10,38 lei/l. În schimb, prețul benzinei, de 8,72 lei/l a ajuns la nivelul înregistrat la Petrom în data de 18 martie, fiind în prezent cu 60 de bani sub maximul lunii aprilie de 9,35 lei/l.

În staţiile OMV, un litru de motorină costă 9,67 lei, iar unul de benzină 8,83 lei. Un litru de benzină standard costă în staţiile Rompetrol 9,11 lei/l, iar unul de motorină standard 10,2 lei/l.

Cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului au închis sesiunea de tranzacţionare de joi în creştere cu 1%, dar s-au stabilizat sub 100 de dolari pentru a doua sesiune consecutivă de joi, în contextul tranzacţiilor volatile influenţate de armistiţiul fragil în Orientul Mijlociu.