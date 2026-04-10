Cei mai stresați angajați din Europa

Studiul realizat de Gallup, una dintre cele mai prestigioase și vechi companii de consultanță și cercetare a opiniei publice din lume, și citat de Euronews a răspuns și la întrebarea: „Unde sunt cei mai stresați angajați din Europa?”. Cercetarea arată cum se compară nivelurile de stres ale angajaților europeni cu cele din restul lumii, oferind o imagine de ansamblu pentru angajații și angajatorii de pe Bătrânul Continent.

Astfel, angajații din sudul Europei resimt cel mai mult presiunea, arată datele studiului. În fruntea clasamentului se află Grecia, cu 61% dintre angajați care declară că sunt stresați, urmată de Malta (57%), Cipru (56%), Italia (51%) și Spania (47%).

În schimb, țările nordice și est-europene raportează cele mai scăzute niveluri de stres: Danemarca (19%), Polonia (22%) și Lituania (23%).

Studiul mai indică faptul că cei mai stresați angajați sunt, de regulă, managerii din categoria de vârstă sub 35 de ani, care lucrează în regim hibrid.

Implicarea angajaților: cum se situează muncitorii din România

Când vine vorba de implicarea la locul de muncă, cifrele pentru Europa nu sunt la fel de încurajatoare. Croații sunt cei mai neinteresați angajați din Europa, în timp ce muncitorii români se declară într-o proporție destul de ridicată implicați la locul de muncă.

Cele mai scăzute rate de implicare s-au înregistrat în Croația și Polonia (7%), urmate de Franța și Elveția (8%) și de Luxemburg, Irlanda și Austria (9%). Alte țări importante, precum Spania și Marea Britanie (10%) sau Germania și Italia (11%), abia depășesc pragul de două cifre.

În schimb, cele mai ridicate niveluri de implicare au fost observate în Albania (32%), România (31%), Suedia (25%) și Malta (25%).

Totuși, Gallup subliniază că angajații cel mai puțin implicați sunt, în general, cei cu vârsta sub 35 de ani, care lucrează în roluri nonmanageriale și nu au acces la munca de la distanță, chiar și parțial. Mai mult, 15% dintre angajați declară că nu sunt doar „neimplicați”, ci și „activ neimplicați”, ceea ce înseamnă că se distanțează conștient și intenționat de muncă, echipă și angajator. Acest fenomen este cunoscut astăzi sub denumirea de „quiet quitting” („demisie tăcută” – n.r.).

Conform cercetării, această scădere a implicării este „un motiv de îngrijorare”. Este pentru prima dată când implicarea la nivel global a scăzut doi ani consecutivi. Cea mai mare scădere a fost în Asia de Sud (-5 puncte). Nicio regiune a lumii nu a înregistrat o creștere a implicării în ultimul an, se mai arată în raport.

Angajații din Europa, mai fericiți decât media globală

Deși implicarea la locul de muncă este scăzută, angajații europeni par să stea mai bine din punctul de vedere al stării de bine. Aproximativ 49% dintre angajații de pe continent declară că se simt împliniți, comparativ cu media globală de 34%.

Cercetarea Gallup arată că jumătate dintre regiunile lumii au înregistrat o creștere a sentimentului de împlinire, Europa (+2 puncte) și America Latină împreună cu Caraibele (+2 puncte) având cele mai mari progrese.

Țările nordice domină clasamentul fericirii, Finlanda (81%), Islanda (78%) și Danemarca (78%) fiind pe primele locuri în Europa.

În ciuda provocărilor aduse de inteligența artificială și de instabilitatea globală, majoritatea angajaților europeni rămân optimiști. 57% consideră că este un moment bun pentru a-și găsi un loc de muncă, un procent peste media globală de 52%. Olanda conduce cu 86% dintre angajați care se declară optimiști, în timp ce Slovacia se află la coada clasamentului, cu doar 32%.

La nivel global, regiunea cea mai puțin optimistă este Orientul Mijlociu și Africa de Nord (36%), în timp ce Asia de Sud-Est este cea mai încrezătoare, cu 64%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Parteneri
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Libertateapentrufemei.ro
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Alte știri

Prețul benzinei și al motorinei a scăzut vineri, 10 aprilie 2026
Știri România 09:11
Prețul benzinei și al motorinei a scăzut vineri, 10 aprilie 2026
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Monden

Tradiția de la care nu se abate Pepe în Vinerea Mare. Ce preparat nu-i lipsește artistului de pe masa de Paște
Exclusiv
Stiri Mondene 08:45
Tradiția de la care nu se abate Pepe în Vinerea Mare. Ce preparat nu-i lipsește artistului de pe masa de Paște
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Mediafax.ro
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Parteneri
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Wowbiz.ro
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
