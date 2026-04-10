Cei mai stresați angajați din Europa

Studiul realizat de Gallup, una dintre cele mai prestigioase și vechi companii de consultanță și cercetare a opiniei publice din lume, și citat de Euronews a răspuns și la întrebarea: „Unde sunt cei mai stresați angajați din Europa?”. Cercetarea arată cum se compară nivelurile de stres ale angajaților europeni cu cele din restul lumii, oferind o imagine de ansamblu pentru angajații și angajatorii de pe Bătrânul Continent.

Astfel, angajații din sudul Europei resimt cel mai mult presiunea, arată datele studiului. În fruntea clasamentului se află Grecia, cu 61% dintre angajați care declară că sunt stresați, urmată de Malta (57%), Cipru (56%), Italia (51%) și Spania (47%).

În schimb, țările nordice și est-europene raportează cele mai scăzute niveluri de stres: Danemarca (19%), Polonia (22%) și Lituania (23%).

Studiul mai indică faptul că cei mai stresați angajați sunt, de regulă, managerii din categoria de vârstă sub 35 de ani, care lucrează în regim hibrid.

Implicarea angajaților: cum se situează muncitorii din România

Când vine vorba de implicarea la locul de muncă, cifrele pentru Europa nu sunt la fel de încurajatoare. Croații sunt cei mai neinteresați angajați din Europa, în timp ce muncitorii români se declară într-o proporție destul de ridicată implicați la locul de muncă.

Cele mai scăzute rate de implicare s-au înregistrat în Croația și Polonia (7%), urmate de Franța și Elveția (8%) și de Luxemburg, Irlanda și Austria (9%). Alte țări importante, precum Spania și Marea Britanie (10%) sau Germania și Italia (11%), abia depășesc pragul de două cifre.

În schimb, cele mai ridicate niveluri de implicare au fost observate în Albania (32%), România (31%), Suedia (25%) și Malta (25%).

Totuși, Gallup subliniază că angajații cel mai puțin implicați sunt, în general, cei cu vârsta sub 35 de ani, care lucrează în roluri nonmanageriale și nu au acces la munca de la distanță, chiar și parțial. Mai mult, 15% dintre angajați declară că nu sunt doar „neimplicați”, ci și „activ neimplicați”, ceea ce înseamnă că se distanțează conștient și intenționat de muncă, echipă și angajator. Acest fenomen este cunoscut astăzi sub denumirea de „quiet quitting” („demisie tăcută” – n.r.).

Conform cercetării, această scădere a implicării este „un motiv de îngrijorare”. Este pentru prima dată când implicarea la nivel global a scăzut doi ani consecutivi. Cea mai mare scădere a fost în Asia de Sud (-5 puncte). Nicio regiune a lumii nu a înregistrat o creștere a implicării în ultimul an, se mai arată în raport.

Angajații din Europa, mai fericiți decât media globală

Deși implicarea la locul de muncă este scăzută, angajații europeni par să stea mai bine din punctul de vedere al stării de bine. Aproximativ 49% dintre angajații de pe continent declară că se simt împliniți, comparativ cu media globală de 34%.

Cercetarea Gallup arată că jumătate dintre regiunile lumii au înregistrat o creștere a sentimentului de împlinire, Europa (+2 puncte) și America Latină împreună cu Caraibele (+2 puncte) având cele mai mari progrese.

Țările nordice domină clasamentul fericirii, Finlanda (81%), Islanda (78%) și Danemarca (78%) fiind pe primele locuri în Europa.

În ciuda provocărilor aduse de inteligența artificială și de instabilitatea globală, majoritatea angajaților europeni rămân optimiști. 57% consideră că este un moment bun pentru a-și găsi un loc de muncă, un procent peste media globală de 52%. Olanda conduce cu 86% dintre angajați care se declară optimiști, în timp ce Slovacia se află la coada clasamentului, cu doar 32%.

La nivel global, regiunea cea mai puțin optimistă este Orientul Mijlociu și Africa de Nord (36%), în timp ce Asia de Sud-Est este cea mai încrezătoare, cu 64%.