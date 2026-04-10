Programul Lidl de Paşte 2026

Lidl România a anunțat că în perioada sărbătorilor pascale, magazinele din întreaga țară vor funcționa după un program special.

Astfel, dacă aveți nevoie să faceți cumpărături în perioada respectivă, consultați din timp programul Lidl de Paște 2026! Află în continuare la ce oră închid magazinele Lidl pe 11, 12 și 13 aprilie, conform programului anunțat de retailer!

Pentru a petrece mai mult timp împreună cu cei dragi de sărbători, și anul acesta, Lidl România le oferă angajaților din cele peste 390 de magazine două zile libere, în prima și a doua zi de Paște, pe 12 și 13 aprilie 2026. Clienții își vor putea face cumpărăturile în magazinele Lidl până sâmbătă, 11 aprilie, inclusiv, activitatea fiind reluată marți, pe 14 aprilie.

În perioada sărbătorilor pascale, programul magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:

De luni, 6 aprilie, până vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 şi 22:00;

Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: magazinele Lidl din țară (cu excepţii) vor fi închise.

Totodată, 9 magazine Lidl, din localitățile Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Sovata, Sfântu Gheorghe, Covasna și Târgu Secuiesc, au beneficiat de un program personalizat în perioada 04 – 05 aprilie pentru a celebra Paștele Catolic. De Paştele Ortodox, programul acestora va fi următorul:

Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

Duminică, 12 aprilie cele 9 magazine Lidl vor fi închise ;

; Începând de luni, 13 aprilie 2026, cele 9 magazine vor reveni la programul normal de funcționare.

Începând cu ziua de marți, 14 aprilie 2026, toate magazinele Lidl vor avea orar normal de funcționare.

Despre Lidl

Lidl este un lanț de magazine de tip discount fondat în Germania, operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG cu sediul în orașul Neckarsulm. Lidl deține peste 12.000 de magazine la nivel internațional. Acestea se află situate în Germania, Franța, Austria, Belgia, precum și în alte țări din Europa de Vest, Europa Centrală, Europa de Nord și Europa de Est.

Magazinul Lidl a fost fondat în anii 30 de către familia Schwarz, numele inițial fiind Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgrosshandlung. În anul 1973 a fost construit primul magazin de tip modern la Ludwigshafen, care se mai găsește și în ziua de astăzi, după modelul Aldi.

În România, grupul Schwarz este prezent din 2005 prin divizia Kaufland. Lidl a intrat pe piața locală în anul 2010, când a preluat de la grupul Tengelmann cele aproximativ 100 de magazine de discount Plus. În cursul anului 2011, magazinele Plus au fost redenumite în Lidl, iar în prezent, rețeaua a ajuns la peste 390 de magazine, 6 sedii logistice și peste 14.000 de angajați.

Vezi program magazine de Paște 2026 (Penny, Auchan, Profi, Mega Image, Carrefour, Kaufland)!