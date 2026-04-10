Program Auchan de Paşte 2026
Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după sărbătorile pascale, iată care este programul magazinelor Auchan pe 11, 12 și 13 aprilie. Programul magazinelor Auchan de Paște 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Află în continuare la ce oră se închid magazinele Auchan în fiecare dintre aceste zile, conform informațiilor transmise de retailer.
Retailerul anunţă că 24 magazine, Iaşi, Bacău, Deva, Târgu Mureş, Oradea, Bucium, Crângaşi, Drumul Taberei, Exigent, Berceni, Constanţa Sud, Militari, Titan, Craioviţa, Vitan, Sky Garden, Pallady, Craiova, MyAuchan Rosetti, MyAuchan Alexandriei, MyAuchan Luică, LaStrada, ATAC Drumul Taberei, ATAC Satu Mare, vor funcţiona după următorul program, în perioada sărbătorilor pascale:
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00;
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 7.00 – 22.00.
Alte 9 magazine, cele din Baia Mare, Cluj Iris, Timisoara Nord, Mosnita, Buziasului, Turda, Miroslava, Constanta (Vivo) şi Blejoi, vor avea următorul orar:
- 10 aprilie (vineri): până la 23.00
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 7 – 22.
Şase magazine, Suceava, U-Center, Pitesti Gavana, Vivido, MyAuchan Banu Manta şi Piteşti, vor funcţiona astfel:
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 8.00 – 22.00.
Magazinele ATAC Bartolomeu şi ATAC Târgu Mureş, au următorul orar:
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 7.00 – 21.00
De asemenea, Auchan a anunţat programul individual al următoarelor unităţi:
Braşov Coresi
- 10 aprilie (vineri): până la 23.00
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 7.00 – 22.00.
ATAC Chitila
- 10 aprilie (vineri): până la 23.00
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): INCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): ÎNCHIS
- Program normal (restul zilelor): 7.00 – 22.00.
ATAC Galaţi, ATAC Ploieşti
- 10 aprilie (vineri): 8.00 – 22.00
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 8.00 – 21.00.
ATAC Sibiu
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00;
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 08.00
- Program normal (restul zilelor): 7.00 – 22.00.
Cluj Iulius, Timişoara Iulius
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 7.00 – 23.00.
Cotroceni
- 10 aprilie: până la 23.00
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 20.00
- 12 aprilie (Paşte): 14.00 – 22.00
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): D-J 07 – 22.00 / V-S 07.00 – 23.00.
MyAuchan Otopeni
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 6.00 – 22.00.
MyAuchan Universitaria
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): luni – vineri 07 – 22.00, sâmbătă – duminică: 09 – 22.00.
ATAC Oradea
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): până la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 6.00 – 21.00.
ATAC Timişoara Calea Sagului
- 10 aprilie (vineri): 07.00 – 22.00
- 11 aprilie (Sâmbăta Mare): pana la 18.00
- 12 aprilie (Paşte): ÎNCHIS
- 13 aprilie (a doua zi de Paşte): de la 10.00
- Program normal (restul zilelor): 7.00 – 21.00.
Despre Auchan
Auchan este un retailer multinațional francez, fondat în 1961, parte a grupului Mulliez, cu prezență globală, inclusiv în România, oferind o gamă largă de produse în diverse formate: hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate (MyAuchan, în parteneriat cu Petrom), magazine francizate și online.
În România, piaţă pe care a intrat în 2026, Auchan deţine peste 430 de magazine, dintre care 33 de hipermarketuri, două centre logistice şi are peste 7.500 de angajaţi.
Auchan face parte dintr-un grup mai larg de companii (cum ar fi Decathlon, Leroy Merlin, Norauto, Kiabi), toate deținute de familia Mulliez, şi activează în 17 ţări din Europa, Asia şi Africa, cu peste 4.000 de magazine.
