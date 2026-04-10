Amerizarea, așteptată cu emoții

Operațiunea de amerizare în largul Californiei reprezintă ultimul obiectiv major al NASA în acest demers ambițios de redescoperire a spațiului îndepărtat.

„Vom putea începe să ne bucurăm abia când echipajul va fi în siguranţă” la bordul navei însărcinate cu recuperarea sa, a spus joi, Amit Kshatriya, administrator adjunct al NASA, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit News.ro.

„Abia atunci vom putea lăsa emoţiile să preia controlul şi vom putea începe să vorbim despre succes”, a afirmat el.

Călătorie record de peste 406.000 km

Echipajul misiunii Artemis 2, care îi include pe americanii Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman, alături de canadianul Jeremy Hansen, se pregătește pentru finalul călătoriei lor record de peste 406.000 km. Amerizarea capsulei Orion va avea loc în largul coastelor din San Diego, sâmbătă dimineața la ora 00:07 GMT (vineri, ora locală 17:07).

Amerizarea va pune punct unei misiuni de 10 zile desfășurate ireproșabil. O recuperare reușită a echipajului ar reprezenta o victorie uriașă pentru NASA, confirmând capacitatea agenției de a trimite din nou oameni în spațiul îndepărtat, performanță neatinsă de la încheierea programului Apollo în 1972.

O reuşită care necesită ca scutul termic al navei Orion să reziste la temperatura de 2.700 grade Celsius generată de frecarea cu atmosfera în momentul revenirii.

„A traversa atmosfera ca o minge de foc” va constitui o experienţă „marcantă”, a subliniat pilotul Victor Glover la începutul acestei săptămâni, mărturisind că aşteaptă cu nerăbdare acest moment încă de la selecţia sa în echipaj, în 2023.

Testul suprem pentru Orion

Este testul suprem pentru Orion. Reintrarea în atmosferă este privită cu prudență de experții NASA. Spre deosebire de misiunile obișnuite de pe ISS, aceasta reprezintă primul zbor cu echipaj pentru noua capsulă, un vehicul care a ridicat semne de întrebare în 2022, când o problemă tehnică a fost depistată în timpul testelor în condiții de vid.

La întoarcerea pe Pământ, scutul termic care proteja nava s-a deteriorat ”într-un mod neaşteptat”, potrivit unui raport tehnic.

În ciuda acestei anomalii, agenţia spaţială americană a decis să continue cu acelaşi scut, revizuind traiectoria pentru a alege un unghi de intrare în atmosferă mai direct, pentru a limita ricoşarea care a contribuit la deteriorarea scutului termic.

Legătura cu echipajul va fi imposibilă timp de 6 minute

O decizie care a stârnit multe discuţii şi care continuă să-i bântuie pe cei mai înalţi responsabili ai NASA.

„O să mă gândesc la asta fără încetare până când vor fi în apă”, a recunoscut recent şeful NASA, Jared Isaacman, într-un interviu.

„Este imposibil să vă spun că nu mai există nicio teamă iraţională”, a recunoscut, joi, mâna sa dreaptă, asigurând totodată că nu are nicio teamă raţională în această privinţă.

Emoțiile vor atinge cote maxime în timpul manevrei de reintrare, când nava va străpunge atmosfera cu o viteză amețitoare de 38.000 km/h. Timp de șase minute, orice comunicare cu echipajul va fi imposibilă. Întregul parcurs până la amerizarea în Pacific, facilitată de parașute speciale de mare rezistență, va fi urmărit cu sufletul la gură de familiile astronauților, prezente la centrul de control din Houston.