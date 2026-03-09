„E un loc de vacanță potrivit. Noi filmăm realmente într-o formulă de junglă și ar însemna un efort logistic ca ea să vină când eu am treabă. De gândit m-am gândit însă să mergem separat. E totuși destul de dificil să îmbini un proiect nou care abia începe cu o vacanță”, a declarat Daniel Pavel pentru revista VIVA!

Întrebat când vor pleca în vacanță el și Ana, prezentatorul Desafio a dezvăluit că vor face asta după încheierea filmărilor.

„După filmări. Eu îți mărturisesc că aș prefera altceva. Eu clar rămân un om al Americilor. Respect foarte mult toate culturile și sunt mai interesat acum de o altă destinație, de Africa. Am mai fost în Africa de Sud, în Africa Magrediană, dar în inima Africii nu am fost și mă tentează să merg și să prezint niște culturi noi. Să vedem când se va întâmpla, dar se va întâmpla”, a mai spus Daniel Pavel.

Anul acesta, Daniel și Ana sărbătoresc doi ani de căsnicie. Aceștia formează unul dintre cele mai solide cupluri și așteaptă cu nerăbdare să devină părinți.

„Da, facem doi ani de la căsătorie. Nici nouă nu ne vine să credem că a trecut timpul și ne bucurăm că ai amintit. Suntem destul de proaspeți, ca să spun așa. Ne descoperim în continuare. Nu înțelegem foarte multe, adică avem curiozitatea unei perechi de la început. Pe de altă parte ne vedem și de părinți, de nași, pentru că avem două perechi de nași. Odată cu mariajul nostru au venit și toate aceste obligații, dar care nu obligă, nu este o corvoadă pentru noi, ci este ceva frumos. Ne face plăcere să ne vedem cu ei”, a încheiat prezentatorul TV.

