Stela Enache a explicat de ce a rămas singură și nu și-a mai refăcut viața, după ce soțul ei a murit în urmă cu 13 ani.

„Nu există așa ceva. După Florin nu mai poate să încapă nimeni în viața mea. Eu nu sufăr de singurătate, am foarte mulți prieteni. Nu pot să fiu cu altcineva, ar trebui să fac mereu comparație și nimeni nu se compară cu el, nimeni în toată lumea asta. Mi-am canalizat gândurile spre muzică, spre copii… Eu chiar nu mă plictisesc singură…”, a spus Stela Enache pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Stela Enache despre copiii ei, dar și despre activitățile care îi ocupă majoritatea timpului

„Copiii mei sunt mari de acum, sunt plecați în străinătate. Chiar ieri a fost ziua fiicei mele, Laura, ea e în Italia, la rândul lor au câte doi copii. Acum înțeleg și ei ce înseamnă să fie părinți, sunt preocupați și cu școala online, cu cei mici.

Da, Anton seamănă leit cu tatăl lui, cu Florin Bogardo, are corpul, chipul și înălțimea lui, îmi amintește de el. Dar eu am noroc și că am păstrat filmările cu Florin Bogardo, CD-urile, imprimările.

Recomandări INTERVIU. Fostul şef al DIICOT, procurorul Daniel Horodniceanu, după decizia Curții Supreme: „70% din dosarele la care lucrez se vor prescrie”

Cânt cam 90% doar piesele lui, am pe înregistrări și vocea lui. Am făcut două canale de YouTube, mă ocup de ele. E mare lucru să ai piese, fotografii și înregistrări cu omul drag, mai alină dorul… ”, a mai povestit Stela Enache pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția uluitoare a francezilor de la Academia Mouratoglou în cazul de dopaj al Simonei Halep. Raspunsul primit de jurnaliști. „Vă avertizăm!”

Playtech.ro ULUITOR! Simona Halep, URMĂRITĂ până în cameră de americani! Cum au prins-o dopată

Viva.ro Mircea Badea, reacție dură în scandalul dopajului Simonei Halep: 'I-a vârât nevasta...'

Observatornews.ro "Am ucis-o cu o singură lovitură". Alexandra își denunțase soțul înainte să fie omorâtă la Bolzano, în Italia. Tânăra româncă era mama unui băiețel

Știrileprotv.ro Autoare britanică, soția unui român în UK: „Sunt căsătorită de 13 ani și nu m-am dezbrăcat niciodată în fața soțului meu”. Motivul halucinant al femeii

FANATIK.RO Cât costă, de fapt, să îți încarci bateria telefonului mobil. Gestul banal care te scapă de o factură uriașă

Orangesport.ro O nouă lovitură în plin pentru Halep. Ce au descoperit avocaţii care o apără pe Simona în scandalul de dopaj

HOROSCOP Horoscop 26 octombrie 2022. Berbecii s-ar putea să resimtă oboseala ultimelor două zile și în felul acesta vor renunța mai ușor la orice dispută