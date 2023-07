Lidia Buble a avut o relație timp de 5 ani cu Răzvan Simion, care îi era și manager. După despărțirea de prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, cântăreața a fost surprinsă de mai multe ori în compania lui Andrew Tate, ba chiar au apărut și imagini din intimitatea lor. Artista și-a asumat ulterior relația cu actorul cubanez Harlys Becerra, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat rapid, din cauza distanței. În prezent, Lidia Buble are o relație cu Horațiu Nicolau, un cunoscut om de afaceri în vârstă de 62 de ani.

Invitată recent la emisiunea „2 Matinali și Jumătate”, de la Digi FM, artista a explicat de ce nu mai vrea să discute public despre relația pe care o are. Lidia Buble a recunoscut că în viața ei există un bărbat care o face foarte fericită.

„Eu îi aparțin doar lui Dumnezeu. Cred că m-am fript de prea multe ori, nici acum nu mi-a trecut. Eu sunt o carte deschisă, dar nu mă ajută întotdeauna. Cred că oamenii vor să știe mai mult de mine, despre muzica mea. Lidia din Ardeal e fericită, răsfățată și iubita de toată lumea. În ultimii ani sunt și mai fericită, iar când mai vine și altcineva și aduce plus valoare sunt și mai fericită.”

Întrebată dacă acum există plus valoare în viața ei, fosta iubită a lui Răzvan Simion a răspuns: „Bineînțeles că există! Nu mă ascund!”.

Până acum, vedeta nu și-a dus niciun iubit acasă la părinții ei. Lidia Buble spune că se va afișa cu iubitul ei doar atunci când acesta se hotărăște să o ia de soție.

„O să fac ca tati, până acum am fost naivă și prea m-am expus și am postat de toate. «Mă fată, tu să îmi aduci în casă un bărbat când ai de gând să te măriți. Ai de gând să te măriți, bine. N-ai de gând, rupe orice legatură». Așa și eu. Când m-o lua unul de nevastă, atunci o să mai pun poze. Până atunci nu mai pun poze. Viața asta nu știi unde te duce…. decât să se lege oamenii cu sufletul de un cuplu frumos. Nu am dus pe nimeni la tati acasă până acum. Nu au ce să caute”, a mai adăugat artista.

„Toată România a remarcat inelul”

Legat de inelul primit, cântăreața a vrut să clarifice că nu este unul de logodnă. Horațiu Nicolau i-a dăruit superba bijuterie de ziua ei de naștere, în semn de recunoștință.

„Toată România a remarcat inelul. Este un inel absolut superb pe care l-am primit când am împlinit 30 de ani în semn de recunoștință, așa mi s-a spus. N-am ce veste să vă dau, pentru că nu e cazul acum.”

Cine e Horațiu Nicolau

Horațiu Nicolau este un potent om de afaceri în vârstă de 63 de ani. Bărbatul este divorțat și a fost nașul de cununie al Valentinei Pelinel cu Cristian Boureanu. Horațiu Nicolau a intrat în atenția presei după ce a vândut postul Telesport, unde era director general, trustului de presă Realitatea. La botezul fiicei sale a cântat Madonna.

După divorțul de Andreea, fosta lui soție, omul de afaceri a fost surprins de mai multe ori în compania altor domnișoare. Momentan nu se știe dacă între Horațiu Nicolau și Lidia Buble există o relație, pentru că cei doi nu au făcut nicio declarație, după imaginile apărute cu ei.

