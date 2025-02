Oana Roman a dezvăluit ce nu mai acceptă într-o viitoare relație, dar și de ce, pentru moment, exclude să intre într-o relație de iubire.

Oana Roman a dezvăluit, în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu, ce nu ar mai putea să accepte de la o viitoare relație amoroasă.

„Aveam nevoie atât de mare de această libertate, mă bucur atât de mult de ea, încât nu vreau să o pierd pentru nimic!

Nu știu ce va fi, dar sincer, cu mâna pe inimă spun că nu simt nevoia. Nu mai vreau să trebuiască să am grijă de nimeni în afară de fiica mea, de Luna, nu mai vreau să mai strâng ciorapi, nu mai vreau să îmi sforăie nimeni, nu mai vreau să mă deranjeze nimeni”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„Eu nu am depins niciodată de un bărbat. Niciodată nu am simțit că dacă nu am un bărbat lângă mine nu mă pot descurca. Nu am avut niciodată problema asta. Deci, nu știu cum e altfel!”, a declarat Oana Roman.

Isabela își vede foarte rar tatăl

Oana Roman a dezvăluit cât de rar l-a văzut Isabela pe Marius Elisei, tatăl ei. După despărțirea părinților, fetița duce dorul tatălui, despre care vedeta susține că nu se interesează de copilul lui, în primii ani nici pensia alimentară nu i-a plătit-o.

„Am fost şi de Crăciun, şi de Revelion alături de prieteni foarte dragi, dar a fost destul de greu, pentru că Iza a fost în mare parte din timp tristă, retrasă, abătură, a şi plâns pentru că nu s-a văzut deloc cu tatăl ei.

Cu un ochi am plâns şi cu un ochi am râs. Am râs pentru că nu eram singure şi am plâns pentru că e foarte greu să o văd aşa.

Mi-a spus la un moment dat Iza că în noaptea de Revelion l-a sunat sau că au vorbit un pic, dar nu ştiu detalii, pentru că nu o întreb, iar pe 1 Ianuarie ea s-a trezit plângând. (…) Nu, Iza a primit de la Moş Crăciun tot ce a scris pe scrisoare şi a primit şi lucruri în plus, dar de la tatăl ei nu a primit”, a declarat Oana Roman la începutul acestui an.

