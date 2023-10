În urmă cu două luni de zile, Otilia Bilionera a fost cerută în căsătorie de iu bitul turc, chiar în ziua în care au împlinit un an de relație. „N-am fost niciodată mai sigură ca acum”, a scris la vremea respectivă artista, în dreptul unei fotografii cu ea, în care apare cu inelul cu safir și diamante pe deget.

Otilia Bilionera, primele declarații după ce s-a căsătorit cu iubitul turc

Acum, la un an și două luni de relație, Otilia Bilionera și Bekir Ali, care e mai mic cu 7 ani decât ea, s-au căsătorit, au devenit soț și soție în Turcia. „Proaspăt căsătoriți”, a anunțat cântăreața pe Instagram, acolo unde a distribuit o fotografie cu ea și cu soțul, îmbrăcați în alb, ținând în mâini certificatul de căsătorie.

Pe pagina lui de Instagram, Bekir Ali a arătat aceeași poză cu alt mesaj: „Pentru totodeauna”, a transmis el. Anunțul căsătoriei Otiliei Bilionera vine cu altă veste importantă din partea artistei. Ea a anunțat că a lansat și o nouă melodie „Cappadocia”, în videoclipul căreia apare chiar cu soțul ei, în diferite cadre.

„În această zi specială am decis să lansez piesa Cappadocia, care este filmată în cel mai romantic loc din toate timpurile după părerea mea 😍 localizat în Turcia, Cappadochia este sursa de inspirație pentru noul meu cântec și clip în care apar alături de soțul meu și sper să vă placă”, a scris artista, tot pe Instagram.

Pe Youtube, până acum, melodia are aproape 15.000 de vizualizări.

Cum l-a cunoscut Otilia Bilionera pe soțul turc

În luna septembrie a anului trecut, cântăreața a vorbit pentru prima dată despre iubitul ei, care i-a devenit soț. Ea menționa că relația era la început, însă bărbatul de origine turcă era îndrăgostit nebunește de ea. „Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…)

E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r. – de vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a mărturisit Otilia Bilionera, în cadrul unui podcast postat pe YouTube.

Cei doi s-au cunoscut la unul dintre concertele Otiliei în Turcia. Artista este extrem de iubită în această țară și are o mulțime de fani care o așteaptă la evenimente. „El are o plajă, am avut un concert la el, așa ne-am cunoscut”, a adăugat vedeta.

În urmă cu câteva luni, Otilia nu era sigură de povestea de dragoste pe care o trăia și evita să vorbească despre iubitul ei. „Acum sunt pe acasă, după voi pleca în Turcia, stau mai puțin prin București. În Turcia am evenimente, concerte, de toate, viață personală. Nu prea vreau să vorbesc despre asta (n.r. – iubit), că nu știu, nu e nimic sigur, e o relație destul de recentă”.