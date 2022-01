Dincolo de carieră, Daniel Pavel este un tată mândru. Prezentatorul de la „Survivor România” are un băiat în vârstă de 17 ani, pe Anton, care e născut pe 17 ianuarie. Acesta are o relație foarte bună cu fiul, dar și cu mama lui. Invitat recent în podcastul „Acasă la Măruță”, Daniel Pavel a spus ce s-a întâmplat între el și Anca, fosta parteneră. Au suferit mult la momentul despărțirii.

Cătălin Măruță a fost curios să afle detalii neștiute până acum din viața personală a lui Daniel Pavel. „Tu nu te-ai despărțit de Marina (n.r. – fosta iubită a lui Daniel Pavel) pentru că ai vrut tu, ci pentru că ea a ales un alt drum. Dar cu Anca (n.r. – mama băiatului lui Daniel Pavel)?

„Cu Marina s-a terminat pentru că a fost distanța, au fost și opțiunile ei…”, a început mărturisirea prezentatorul.

„Nu e o chestie onorabilă a vieții mele”

Daniel Pavel a dat de înțeles că a greșit față de mama copilului său, iar aceasta nu l-a putut ierta. „Pentru că am vrut eu și pentru că nu ar fi vrut ea… să spunem așa. Am plecat eu și am plecat provocând durere și suferință și da, nu e o chestie onorabilă a vieții mele.

Eu așa zic (n.r. – că l-a iertat). Iertarea e un proces firesc, continuu, știm cu iartă femeile, nu uită. Ea e în proces, să spunem, de refacere a vieții. E o luptătoare, proiectul ei de viață este copilul, dar în același timp este o femeie vibrantă, caldă, un prieten minunat și merită pe cineva pe măsura ei”, a spus prezentatorul. În prezent, cei doi au o relație bună, se văd de sărbători, chiar merg și în vacanțe alături de fiul lor.

Daniel Pavel, declarații despre despărțirea de iubită după „Survivor România” 2021

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Daniel Pavel a spus adevărul despre despărțirea de iubită înainte de nuntă. Despărțirea dintre Daniel Pavel și logodnica lui, Marina, a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi se pregăteau de nuntă. Prezentatorul de la „Survivor România” era pregătit pentru o căsătorie, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„Trebuie să reiau precizarea legată de faptul că, inițial, inelul fusese oferit și acceptat de iubita mea de atunci, de ziua ei, cu un an și jumătate înainte de vara trecută. După «Survivor», în emoția revederii, reală și autentică, un nou inel a fost doar o chestiune de formă, și nu de fond. Un context pe care amândoi l-am crezut posibil.

Regăsirea însă nu s-a mai produs, iar timpul nu a mai avut răbdare cu noi, cum spunea Preda în «Moromeții». Orele s-au transformat în zile, iar zilele în săptămâni, pentru fiecare dintre noi, în urma alegerii făcute de ea. Suferință a fost, însă ce a mai fost și este încă este convingerea mea că tot ceea ce simțim, dacă suntem sinceri cu noi înșine, trebuie să stea sub semnul dreptului divin la iubire și la o viață bine trăită, în acord cu menirea noastră pe acest Pământ.

Sunt convins că mulți dintre cei care ne citesc acum înțeleg foarte bine ce spun și că ce pare cumplit de suportat la un moment dat este, de fapt, o lecție din care te ridici mult mai puternic. Am trăit cu fosta parteneră atât de mult și de multe, intens, un întreg univers propriu de cuplu. Dar toate au devenit trecut, însoțite de uitarea vindecătoare aferentă”, a declarat Daniel Pavel.

