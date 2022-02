În prezent, Denisa Tănase conduce o afacere de succes, are aproximativ 40 de magazine în diferite orașe ale lumii. Deține o firmă de parfumuri și produse de înfrumusețare, firmă care i-a adus succesul ca antreprenoare. La cariera ei s-a gândit când s-a mutat recent în Dubai, dar și la viitorul ei personal. Spune că acolo se simte în siguranță, că acolo își va putea crește copiii în liniște.

„Noi suntem superlegați de acest loc. În primul rând ne place clima, e cald tot timpul, e cel mai sigur loc din lume pentru că infracționalitatea, criminalitatea sunt practic inexistente. Este declarat ca fiind cel mai sigur loc din lume. Cu siguranță aici mi-ar plăcea să-mi cresc copiii. Iar dacă mergem mai departe și vorbim despre școli, sistem de sănătate, nu există decât instituții private, pentru că în Dubai nu există taxe, nu există impozite.

Statul nu percepe taxe, impozite, ci doar TVA de 5%. Dacă deţii o firmă în Dubai, nu plăteşti taxe pe profit, salarii, impozite. Inclusiv din punct de vedere de business, fiscal, oportunităţi, e un loc în care condiţiile sunt foarte bune pentru a dezvolta lucruri acolo.

Dubai e locul din lume unde oameni din toată lumea, cumva presaţi de tot ce s-a întâmplat cu pandemia, au venit şi s-au relocat, oamenii lucrează online foarte mult şi au ales această ţară ca pe un loc atât pentru vacanţă, dar şi pentru oportunităţi. Aici oamenii sunt foarte blânzi, foarte amabili, nimeni nu e tratat ca un străin, tocmai şi datorită faptului că este un mix de ţări aici. Cumva este locul meu de suflet”, a explicat vedeta.

„Ne-am achiziţionat proprietăţi imobiliare. Prima dată am fost să testăm luxul şi piaţa imobiliară din Dubai”

În prezent, Denisa Tănase și Mircea Brânzei locuiesc cu chirie în Dubai, dar peste un an se vor muta în apartamentul lor. Au făcut deja primele achiziții acolo.

„Primele investiţii le-am făcut acum doi ani, iar primele imobile vor fi gata cam într-un an. Ne-am achiziţionat proprietăţi imobiliare. Prima dată am fost să testăm luxul şi piaţa imobiliară din Dubai, crezând că o să auzim nişte cifre pe care nu ni le-am permite niciodată, iar apoi am fost surprinsă să vedem că unele proprietăţi costau pe metru pătrat mai ieftin decât în România. Diferenţa este că sunt poziţionate în Dubai şi îţi pot genera şi un venit pasiv foarte bun”, a mai explicat ea pentru Click.

Denisa Tănase a renunțat la muzică și de trei ani s-a lansat în afaceri, de unde a câștigat foarte mulți bani. Ajutată de soțul ei, vedeta a investit la început 500 de euro în afacerea ei, care ulterior i-a adus sute de mii de euro.

