Invitată în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Denisa Tănase a dezvăluit de ce ea și partenerul au luat această decizie, de ce s-au hotărât să plece din România. Consideră că acolo au parte de mult mai multe oportunități decât în România. „E o încercare, e o intenție, este mai mult decât probabil să fie definitiv, pentru că de dorim asta și ne place foarte tare și acum, adică din ianuarie, stăm mai mult acolo decât aici.

Se întâmplă pentru că ne-am dorit noi foarte mult. Noi cam de un an de zile de când mergeam acolo aveam o glumă internă, spunea: Mergem acasă! Și atât am zis că mergem acasă, până când anul ăsta am decis să stăm mai mult acolo. Prima oară am zis să vedem cum funcționează”, a declarat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„În Dubai ne putem permite lucruri pe care în țară nu ni le permitem”

Denisa și soțul au cumpărat acolo proprietăți, însă acestea nu sunt gata încă. Când au cumpărat locuințele, mulți dintre apropiații lor au fost curioși să afle cum decurge totul în Dubai, în acest domeniu, așa că fosta cântăreață a explicat acum. „Același ireal l-am avut noi acum doi ani când am descoperit despre piața imobiliară de acolo, noi ziceam că e ireal să îți poți permite să îți cumperi vreodată ceva acolo. Eu și Mircea. Apoi ne-am dat seama că acolo ne putem permite lucruri pe care în țară nu ni le permitem. De exemplu, în țară poți să îți cumperi o proprietate cu toți banii, ori să faci credit la bancă. Acolo sunt foarte mult variante de finanțare, cu rate direct la dezvoltator. Sunt doi dezvoltatori acolo, unul este de fapt statul și al doilea este privat.

Noi ne-am făcut și firmă acolo, evident că nu vrem să stăm degeaba, vrem să deschidem și piața asta pentru brandul nostru. Poți să te muți lejer acolo. Practic, ca să poți cumpăra o proprietate acolo, că toată lumea ne întreabă, îți trebuie bani, atât. Merge și prin transfer, crypto și cash. În Dubai e un paradis fiscal, nu au taxe. O rată este 10% din valoarea imobilului.

Locuințele pornesc de la 160.000 de euro. Acestea sunt studiouri. (…) Noi ne-am dat seama că sunt condiții wow, că și românii trebuie să cunoască informația asta. Ne-am dat seama că sunt niște oportunități. Ne-a scris dezvoltatorul, că în momentul ăsta, la capitolul achiziții, peste ruși, sunt românii.

Noi ne-am mutat să e cald tot timpul, că sunt foarte multe oportunități de business, că e competiție foarte mare, oamenii sunt extrem de focusați”, a completat vedeta.

Peste aproximativ un an, Denisa și Mircea se vor muta în apartamentul lor din Dubai, atunci acesta va fi finalizat. „Noi ne-am cumpărat ceva în Dubai, dar nu este gata. Ne-am închiriat ceva pentru un an de zile, după un an o să fie gata și apartamentul nostru în care noi vrem să ne mutăm. (…)

Piața imobiliară a crescut foarte mult acolo, nu vreau să zic cât e chiria acum, depinde, pot să închiriezi cu 2.000 de dirhami pe lună și cu mai mult. Noi am ales să ne luam un spațiu mic, pentru că nu avem nevoie de mai mult, dar într-o clădire care ne oferă foarte multe beneficii: birouri, sări de conferință, ne e ușor pe zona de muncă”, a încheiat vedeta.

Denisa Tănase a renunțat la muzică și de trei ani s-a lansat în afaceri, de unde a câștigat foarte mulți bani. Ajutată de soțul ei, vedeta a investit la început 500 de euro în afacerea ei, care ulterior i-a adus sute de mii de euro. În prezent, vedeta are peste 40 de parfumerii deschise în Europa.

