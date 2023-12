Anamaria Prodan a vorbit despre primul ei soț și sărbătorile pe care le făceau împreună, în familie, în America.

„Crăciunul era o bucurie alături de Tibi, de familia lui, fetițele s-au născut, era ceva minunat. Cele mai frumoase amintiri sunt din America, din familia noastră, cu fetele. Erau foarte frumoase sărbătorile atunci, în familie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

E ciudat, acum lumea mă întreabă de ce l-am lăsat pe primul soț. Pentru că sunt un om foarte bun și știu că merită mai mult decât pot eu oferi. Îmi aduc aminte cât e de frumos în Vegas de sărbători. Abia aștept să mă duc. Anul ăsta suntem toți acolo. Aici, acasă, rămâne partea a doua de familie, bătrânii”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit Wowbiz.

Ce spune despre noul iubit

Anamaria Prodan a recunoscut public că se află într-o nouă relație, cu un bărbat pe care îl admiră și respectă foarte mult. Impresara nu vrea să dezvăluie încă identitatea acestuia.

Recomandări Ce spun primii vizitatori de la Bojdeuca lui Ion Creangă din Iași, obiectul unei renovări controversate. „Când patina timpului se va așeza, va fi un ansamblu și mai frumos”

„Este adevărat, există cineva în viața mea amoroasă. Am hotărât cu copiii mei să ținem departe de toate problemele personale ale familiei noastre.

Eu m-am născut sub lumina reflectoarelor, este ok și cine stă lângă mine, înțelege viața mea și faptul că așa sunt construită. Mă susține, este fericit pentru mine și eu sunt fericită că am alături un bărbat în adevăratul sens al cuvântului.

Este un bărbat care nu a făcut școala pe străzi, nu l-am inventat eu, nu l-am dus la școală, nu l-am învățat să mănânce, să se îmbrace. Nu i-am construit eu carieră. E un bărbat care el mă susține pe mine și să știi că este minunat să ai așa un om lângă tine, pentru că numai așa poți construi și să trăiești viața frumos, demn, fără să te râdă lumea pe la colțuri.

Apreciez cel mai mult la el bărbăția, grija față de mine și de copiii mei, demnitatea, inteligența, șarmul. Sunt niște lucruri pe care un bărbat adevărat trebuie să le aibă”, a declarat Anamaria Prodan, pentru WOWbiz.

Urmărește-ne pe Google News