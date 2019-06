Diana, 23 de ani, a ales să-și schimbe numele în urmă cu ceva vreme, când colabora cu o agenție internațională de fotomodele, însă nu pentru că-i era rușine cu numele ei de familie, ci pentru că mulți dintre colaboratorii ei nu puteau să-l pronunțe.

”Mă cheamă Sărăcuțu, ăsta e numele meu de familie. L-am schimbat pentru că atunci când lucram ca model internațional era foarte greu pentru străini să pronunțe ă și ț și am păstrat Diana Sar, numele de scenă”, ne-a mărturisit actrița.

Diana Sar o interpretează pe Roxana în serialul de la PRO TV

Diana spune că a avut de suferit un pic în școala generală și în liceu din cauza numelui. Apoi, a devenit imună la glumele celor din jur: ”Făceau mișto de mine la școală. Îmi ziceau «sărăcuța», «subțirelu», chiar și ”singurelu». Mă simțeam prost atunci. Am mai crescut și au continuat și profesorii să facă mișto, dar deja nu mă mai deranja. Când eram mică am suferit un pic, dar după ce am crescut, nu”.

Hărțuită de colegi și din cauza greutății

Nu doar de numele actriței se luau colegii mai răutăcioși, ci și de aspectul fizic. Cu o siluetă aproape anorexică, Diana era mereu în centrul șicanelor.

”Am fost terorizată când eram mică. Îmi spuneau că sunt scândură, că sunt ca un gard. Nu pot să zic că sufeream foarte mult din asta, sufeream mai mult când îmi ziceau că sunt țigancă și să mă duc de unde am venit… Deși nu mi se pare că semăn, plus că nu ar fi o problemă, adică acum, dacă mi-ar zice cineva că sunt țigancă, i-aș mulțumi. Încă o plajă de roluri. Doar că atunci când ești mic și ai altă mentalitate, te simți prost când ești făcut țigan”, ne-a mărturisit actrița.

VIDEO: Cosmin Nistor

Citește mai multe despre diana sar pe Libertatea.