De când Josephine, fiica lor, a venit pe lume, Gina Pistol și Smiley au încercat să îi creeze micuței cele mai frumoase amintiri. Au călătorit în destinații exotice, deosebite și îndepărtate de România, însă pentru anul acesta nu mai au niciun plan.

Smiley nu are timp de vacanțe

Într-un interviu pentru Cancan, Smiley a dezvăluit că muncește foarte mult și nu mai are timp să mai meargă în nicio vacanță. „Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când.”, a spus artistul.

Întrebat dacă au avut și vacanțe în care a plecat Gina separat cu Josephine pentru că el nu putea și a mers mai târziu, el a explicat: „Nu, au fost vacanțe în care chiar a plecat Gina cu Josephine și atât. Și eu nu am mai venit deloc. Nu ne-am potrivit ca programe de filmări, de concerte și nici nu vreau să o privez pe Josephine de vacanțe, de plecări”.

Artistul subliniază că, deși îi este greu să nu fie alături de familie în astfel de momente, își dorește ca fiica sa să aibă parte de experiențe frumoase, chiar dacă el nu poate fi prezent. Sacrificiul timpului petrecut împreună este una dintre provocările pe care le implică succesul profesional, dar Smiley și Gina încearcă să găsească un echilibru, chiar dacă anul acesta, vacanțele în familie par a fi amânate.

Smiley și Gina Pistol, ajutor de nădejde în casă

În același interviu, Smiley a vorbit deschis despre viața de familie și despre modul în care el și Gina Pistol își gestionează treburile casnice. Artistul a făcut o serie de dezvăluiri savuroase, mărturisind inclusiv cine le vine în ajutor la curățenie.

„Avem o fată foarte dragă nouă care ne face curat. Așa reușim. Și care ne ține ordinea în casă, care ne ține toată povestea. Bine, evident, Gina mai trebuie să mai facă, ea nu se poate abține, trebuie să mai aranjeze câte o treabă.

Dar, ce-i drept, casa noastră arată de zici că ne-am mutat acum, adică în fiecare zi e așa. Acum avem băi separate, dressinguri separate. Eu oricum sunt mult mai ordonat acum. Și mă bucur tare pentru asta, că trebuie să ne schimbăm obiceiurile proaste. Dar oricum sunt dezordonat după standardele Ginei”, a povestit Smiley.

Se pare că, în ciuda ajutorului de nădejde de care beneficiază, Gina Pistol nu poate sta deoparte atunci când vine vorba de ordine și curățenie. Smiley recunoaște că, deși s-a străduit să devină mai organizat, standardele Ginei sunt greu de atins.

Întrebat cine „învață regulile casei”, Smiley a confirmat diferențele dintre ei: „Gina îmi povestea că este foarte ordonată și că tu ești cumva la polul opus.” Pe lângă curățenie, Smiley a mai menționat și alte aspecte ale relației lor, mai ales lucrurile la care Gina lucrează pentru a atinge un echilibru.

„E mai calmă un pic, mai așezată. Nu știu ce a preluat de la mine, dar știu la ce lucrează, ca să fie un pic mai mult ca mine. La relaxare, la asta lucrează”, a mai spus artistul.

