Elena a mărturisit că în familia lor lucrurile nu sunt mereu roz și că certurile dintre ea și partenerul ei de viață au legătură, de obicei, cu partea profesională. De asemenea, Elena a spus cum mențin ea și soțul flacăra aprinsă în relația de cuplu.

„Îți spun sincer că avem anumite lucruri pe care le facem. Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp, ne luăm vacanțe doar pentru noi doi. Măcar o vacanță la șase luni de zile, să fim doar noi, adică să nu avem concert, să nu avem treabă, să nu fie din punct de vedere profesional acea vacanță, ci pur și simplu să fim doar noi și să ne amintim de noi, să știm cum suntem noi și unde suntem noi la acele momente, pentru că eu cred că conexiunea dintre părinți reflectă comportamentul copiilor, reflectă tot ceea ce se întâmplă în întreaga casă. Dacă există conexiune, dacă există colaborare, dacă există comunicare, atunci totul are unde să se așeze, pentru că există baza”, a declarat Elena Gheorghe pentru revista VIVA!

Inevitabil, între Elena și soțul ei intervin conflictele, mai mult pe partea profesional, după cum recunoaște chiar vedeta.

„Oh, da! Speram să nu mă întrebi, dar apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională pentru că suntem amândoi perfecționiști, pentru că avem câteodată și păreri diferite.

Ne dorim să avem cel mai fain concert, cel mai bine pus la punct concert, așa că apar și divergențe pe partea asta și, de multe ori, să știi că cele mai multe ce discuții sunt pe partea profesională. Adică noi când suntem în vacanță suntem așa într-un fel de honeymoon (n. red. lună de miere), înțelegi? Dar avem timp să ne și descărcăm din punct de vedere al nervilor pe partea profesională”, a mai spus Elena Gheorghe.

