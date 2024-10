Întrebarea care stă pe buzele tuturor este: „De ce?”. Fiind întrebată de nenumărate ori care este motivul pentru care a ales să pozeze în acest fel, sportiva româncă a vorbit, din nou, despre acest subiect într-o postare pe Instagram, unde are peste 300.000 de fani.

„Lumea te va judeca întotdeauna”

„De ce OnlyFans? M-am gândit că ar fi potrivit să fac din nou cunoscută această postare, deoarece sunt mereu întrebată în legătură cu acest subiect”, se arată în mesajul publicat pe Instagram, însoțit de o fotografie în care apare în lenjerie intimă.

Sportiva a precizat că „întotdeauna” vor exista persoane care vor judeca.

„Să începem cu câteva aspecte negative. Ideea este că lumea te va judeca întotdeauna, indiferent dacă alegi să faci ceva sau nu. Indiferent de subiect; ești fie prea mult, fie insuficient, prea gras sau prea slab, prea ciudat sau plictisitor. Din fericire pentru mine, mi-am dat seama la o vârstă foarte fragedă că întotdeauna voi face lucrurile în felul meu. Să ne întoarcem la momentul în care m-am ras în cap în clasa a 7-a, dorind să arăt ca Sinead O’Connor. Nu mă așteptam la mai puțin de la mine atunci, când aveam 13 ani, nici acum și nici de la ceea ce voi face în viitor”, a mai transmis Ianculescu, fosta patinatoare de viteză, care a emigrat în Canada împreună cu familia ei în urmă cu 23 de ani.

„Am muncit din greu ca sportivă”

Sportiva olimpică a decis să-și creeze cont pe OnlyFans în urmă cu trei ani. Motivul? Ianculescu susține că a primit „o mulțime de «like-uri» la fotografiile în bikini” și că „oamenii mi-au sugerat să le vând”. În primă fază a luat-o ca pe ce „cea mai mare glumă”, întrucât ea nu-și dorea să fie cunoscută pentru faptul că vinde „fotografii în bikini”.

„În 2021, am decis să deschid acest cont, deoarece am tot primit o mulțime de „like-uri” la fotografiile în bikini și oamenii mi-au sugerat să le vând pe această platformă. Am crezut că este cea mai mare glumă și nu am vrut să fiu văzută ca o persoană cunoscută pentru faptul că vinde «fotografii în bikini», având în vedere că am muncit din greu ca sportivă, am muncit din greu pentru a avea o educație, vorbesc mai multe limbi străine și iubesc cu adevărat imaginea pe care mi-am creat-o și pe care am respectat-o”.

Totuși, sportiva a câștigat bani buni din aparițiile sale nud, întrucât aceasta a spus că viața i s-a „schimbat în bine”. Ianculescu, care trăiește o poveste de dragoste cu ciclistul austriac Felix Gall, a mărturisit că acum își poate permite echipamentul de care are nevoie și că nu mai este nevoită să-și sacrifice viața sportivă.

Sportiva nu a ajuns la Jocurile Olimpice de la Paris, însă și-a îndreptat atenția spre participarea la cele de vară, din 2028, de la Los Angeles.

„Înainte îmi păsa ce cred oamenii, dar apoi am realizat că opiniile lor nu îmi plătesc facturile. Voi continua să o folosesc la maximum pentru că îmi place cât de bine am ajuns să mă simt în propriul meu corp și cum am învățat să mă iubesc într-un mod diferit”, a mai spus Ianculescu.

De asemenea, sportiva își vinde și un costum în care s-a antrenat. Conform unei postări făcute pe Instagram, persoana care îl vrea trebuie să plătească 500 de euro. Oferta e valabilă și pentru fanii ei de pe Only Fans.

