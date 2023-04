Despărțirea dintre Theo Rose și Alex Leonte a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că fiecare și-a refăcut destul de rapid viața. Cântăreața a început în vara anului trecut o relație cu Anghel Damian și urmează să devină părinți în mai puțin de trei luni. Nici fostul iubit al vedetei nu a pierdut timpul, ci a cucerit-o pe Manuela Lupascu, o celebră creatoare de conținut.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Alex Leonte a vorbit despre relația pe care o are în prezent. El își dorește o relație cât mai discretă, departe de lumina reflectoarelor. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu 7 luni.

„N-am ascuns niciodată faptul că ne-am găsit. Nu e niciun fel de problemă. Ne asumăm amândoi, doar că vrem să ținem relația discretă. Nu mai vreau să fie în lumina reflectoarelor și atât de multă atenție asupra noastră. Avem aproape 7 luni”, a spus Alex Leonte.

Nepotul lui Nea Marin și Manuela Lupașcu se cunosc din perioada liceului, ba chiar au făcut și același sport. Alex Leonte are planuri de vacanță cu noua iubită. Relația lor a trecut deja la alt nivel și și-au cunoscut famiile.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.”

Theo Rose și Alex Leonte au fost împreună cinci ani, însă, de aproape un an, cei doi au pus punct relației.

Cine e Manuela Lupașcu, noua iubită a lui Alex Leonte

Manuela Lupașcu e unul dintre cei mai de succes influenceri din România. Ea are peste 77.000 de urmăritori pe Instagram, acolo unde postează zilnic. Într-un interviu mai vechi, ea a dezvăluit cum este viața sa de creator de conținut.

„Nu este nimic gratis, chiar și postările noastre vin la un cost. Noi dăm mai departe din banii pe care îi primim. Sunt fotografi, studiouri pe care trebuie să le plătim, plus timpul, costă cel mai mult. Cred că, cumva, sunt ore bune. Dacă stau să mă uit pe telefon, cred că acolo se văd cel mai mult, undeva la 6 ore. Sunt cele pe care eu le petrec pe contul meu, dar și pe alte conturi pentru a găsi inspirația necesară.

Foarte multe din colegele mele s-au mutat și pe partea de TV, însă cred că trebuie să-ți găsești cumva formatul care să ți se potrivească. În cazul meu a fost vorba de plictiseală, aveam mult timp liber la dispoziție și am început să-mi fac poze și să le postez pe internet.”, a declarat ea, conform bzi.ro.

