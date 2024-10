Liviu Vârciu și-a construit o casă de sute de mii de euro în care locuiește acum cu partenera și cei doi copii ai lor. Interpretul a investit sute de mii de euro, însă a avut nevoie și de ajutorul celor dragi. Unul dintre aceștia este nea Mărin, celebra gazdă de la Antena 1, care a decis să-i sară în ajutor, astfel că i-a oferit împrumut lui Liviu Vârciu suma de 50.000 de euro.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, a spus el pentru viva.ro.

Liviu Vârciu: „I-am plătit datoria lui nea Mărin, cu vârf și îndesat”

Liviu Vârciu a recunoscut că a fost ajutat de nea Mărin, căruia îi e recunoscător. „M-a ajutat, mânca-i-aș gura lui! Am fost într-o situație foarte dificilă, nu-mi mai ajungeau banii pentru casa pe care încerc să o finalizez și nea Mărin imediat a sărit. Cine-ți mai împrumută bani în ziua de astăzi?! E adevărat că eu mai cheltuiesc banii pe prostii”, a declarat Vârciu la Antena Stars.

Acum, pentru Click, Liviu Vârciu a spus că a scăpat de datoria pe care o avea la nea Mărin. „În sfârșit, i-am plătit datoria lui nea Mărin, cu vârf și îndesat, dar și ceva peste. Nu mai am să îi dau, toată lumea mă întreabă. Mi-e tare drag, m-a ajutat, am filmat mult cu el, pentru emisiunea de la Antena 1, am stat mult timp plecat de lângă familie, m-am întors recent la soție și copii, sunt foarte obosit”.

Ce datorii mai are Liviu Vârciu

În martie, Liviu Vârciu spunea că are și bani de recuperat, cam 15.000 de euro, însă datoriile sale sunt de 70.000 de euro. „De data asta am de luat. Mai am de dat, dar am și de luat. (…) M-ai mâncat cu nea Mărin! Da, i-am dat de mult. Acum mai am 70.000 € de dat și 15.000 € de luat. Deci tot am de dat, băga-mi-aș picioarele”, a declarat Liviu Vârciu pentru Cancan.

Întrebat de unde va face rost de acești bani să-i dea înapoi, actorul a răspuns: „Crede-mă că nu știu”. În prezent, Liviu Vârciu are o datorie de 55.000 de euro, însă nu se stresează din această cauză. „Dorm foarte bine. Eu cred că dorm mai bine când am datorii, s-ar putea să nu dorm când nu mai am datorii, că nu știu ce să fac cu ei.

Dacă eu îmi fac cumpărăturile astea când am datorii, imaginează-ți când nu am datorii, o să fie groasă”. Liviu Vârciu este pasionat de mașini și are câteva în colecția sa. Soția sa, Anda Călin, nu este tocmai încântată de această pasiune a partenerului său. „Comentează încontinuu, urlă, țipă, dar n-am ce să-i fac, că asta e pasiunea mea. Nu joc, nu mă droghez, mai nou nu beau. M-am lăsat și de fumat, ce să fac, îmi iau mașini”.

