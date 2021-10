Azi noapte, Anamaria Prodan se afla la masă cu prietenii ei. De la aceștia a aflat despre declarațiile lui Laurențiu Regehcampf despre divorț. „Am văzut și noi aseară declarația din ziar a soțului. Ne-a citit-o un prieten drag în direct așa, fiindcă atunci apăruse, de câteva secunde.

Sinceră să fiu niciodată nu am știut care este adevărul, nici în momentul de față. Nu știm adevărul. Toată familia este puțin bulversată pentru că nimeni nu știe care este adevărul, care este minciuna, dar o să le descurc încet încet. Încă mai am niște oameni foarte adevărați care țin la mine și știu în 17 ani cam cât am luptat”, a declarat Anamaria Prodan la Pro TV.

Vedeta a mai mărturisit faptul că de acum înainte se va gândi doar la copiii ei, la bunăstarea lor.

„De-a lungul vieții am făcut niște greșeli. Nu am fost foarte atentă. Am să lupt să nu simtă copiii mei nenorocirea asta. (…) El (n.r. Laurențiu Reghecampf) este tatăl copilului meu, niciodată nu am să vorbesc urât de tatăl copilului meu, e ca și cum aș vorbi urât de mine și de copiii mei.”, a mai spus vedeta.

Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a depus actele de divorț

Laurențiu Reghecampf a fost întotdeauna discret în ceea ce privește viața lui privată, însă acesta confirmă despărțirea de Anamaria Prodan. „Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile.

Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu. Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf, soțul impresarei.

