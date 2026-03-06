În timp ce tot mai multe persoane sunt îngrijorate de situația tensionată din Orientul Mijlociu și de informațiile apărute despre Dubai, Bianca Drăgușanu spune că nu are motive de panică. Vedeta deține un apartament de lux în celebrul oraș din Emiratele Arabe Unite și susține că viața acolo se desfășoară în continuare normal.

De-a lungul ultimilor ani, tot mai multe vedete din România au ales să investească sume importante în proprietăți din Dubai, considerat unul dintre cele mai sigure orașe din lume. Printre ele se numără și Bianca Drăgușanu, care a cumpărat în urmă cu câțiva ani un apartament în această destinație exclusivistă.

Apartament de peste jumătate de milion de euro

Bianca Drăgușanu a investit peste 500.000 de euro în locuința din Dubai, însă, surprinzător, vedeta spune că nu a locuit niciodată acolo. Apartamentul este nou și a fost păstrat într-o stare impecabilă.

În prezent, vedeta are proprietatea scoasă la vânzare, dar nu pentru că ar renunța la planurile legate de Dubai. Din contră, Bianca își dorește să facă un nou pas și să achiziționeze o locuință și mai mare, într-o zonă centrală a orașului.

„Vreau să-mi vând apartamentul de acolo și să-mi iau unul mai mare. Nu l-am dat în chirie, este nou-nouț, e nefolosit, nu am locuit niciodată în el. Eu, când mă duc în Dubai, stau la hotel. Este nou, mobilat, vreau să-l vând. Din cauza faptului că sunt foarte ocupată, cu multe proiecte, n-am mai avut timp în ultima vreme să mă ocup de vânzarea apartamentului, dar îmi doresc foarte tare să-l vând, așa că cine e interesat, să mă caute”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Bianca Drăgușanu nu renunță la Dubai

Chiar dacă în ultima perioadă au apărut informații despre tensiuni în regiune și despre zboruri afectate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, Bianca Drăgușanu spune că nu este speriată. „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic. Nu e nimic care să-mi schimbe imaginea despre Dubai. În Dubai nu găsești gropi, nu plătești taxe, aici, la noi, plătești taxe și la aerul pe care îl respiri. După niște zăpadă, e tot Bucureștiul plin de gropi, iar în parc îți rupi picioarele, e plin de gropi în Herăstrău”, a mai zis ea.

Vedeta afirmă că prietenele ei se află în prezent în Dubai și îi povestesc constant cum stau lucrurile acolo. Potrivit acesteia, oamenii își continuă viața normal, merg la serviciu, la plajă, la mall sau la școală, fără să simtă panică.

Bianca Drăgușanu spune că, în opinia ei, situația a fost exagerată în ultimele zile și că Dubai rămâne un oraș sigur din toate punctele de vedere. „Dubaiul este cel mai sigur oraș și cel mai frumos oraș de pe planetă. Se exagerează ce se spune în ultima vreme. Într-adevăr, sunt tensiuni, că nu e o situație comodă, dar se exagerează foarte mult. Am prieteni acolo în prezent, își duc viața normal: una dintre prietenele mele era la mall, alta era la plajă. Eu îți garantez că Dubaiul e cel mai sigur oraș din lume. Când am fost ultima oară la Milano, în fața mea s-a smuls un ceas de pe mâna cuiva, ziua, în amiaza mare, cu poliție și oameni pe stradă”.

„N-am auzit în Dubai să se omoare copiii între ei și nici să se drogheze pe stradă”

Vedeta consideră că nu există termen de comparație între viața din Dubai și cea din România și spune că este mai îngrijorată de lucrurile care se întâmplă în țară decât de situația din Emirate.

„Dubaiul e super safe, n-am auzit în Dubai să se omoare copiii între ei și nici să se drogheze pe stradă, cum fac aici. Nici nu deschid știrile în Dubai să văd cum își bate unul nevasta la Galați și altul îți înjunghie copiii sau mama la Băicoi. Nu vezi așa ceva”, a mai declarat ea.

