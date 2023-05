Decizia luată de Dinu Maxer după despărțirea de Ada: „Este o perioadă de căutări”. Cu ce se ocupă acum

Dinu Maxer și Ada, fosta iubită, s-au cunoscut la o petrecere, prin intermediul unor prieteni comuni. S-au distrat în club, au petrecut chiar și Paștele împreună, dar atunci și-au dat seama că nu sunt compatibili și de sâmbătă, 29 aprilie, cei doi nu mai formează un cuplu.

Dinu Maxer: „Îmi face plăcere și probabil trăiesc viața unui bărbat singur”

Cântărețul e din nou un bărbat singur, dar vrea neapărat să își refacă viața. „Este o perioadă de căutări. Nu am stat să mă autoevaluez. Mă bucur de fiecare moment. Merg la toate evenimentele, sunt prezent peste tot, îmi face plăcere și probabil trăiesc viața unui bărbat singur, care se poate implica în tot felul de activități.”, a declarat Dinu Maxer la Antena Stars, conform spynews.ro.

În același interviu, Dinu Maxer a recunoscut că are și un tipar pentru viitoarea iubită. Neapărat să fie brunetă! Așa e și Ada, fosta iubită, dar și Deea Maxer, fosta soție alături de care are doi copii. „Se pare că am un tipar de femeie care mă atinge direct la inimă.

Cred că este brunetă cu ochii migdalați. Așa se întâmplă.”, a recunoscut artistul, care a făcut schimbări majore și în carieră, după divorțul de mama copiilor lui.

Dinu Maxer nu mai cântă cu Deea pe litoral

Deși anunțau după divorț că vor continua să apară împreună la evenimente, Dinu Maxer a decis să o înlocuiască pe Deea la show-urile de pe litoral cu Andreas, băiatul lor. „În ceea ce privește marea, litoralul, statul la mare în hotelul celebru în care stăm noi, nu vom mai merge împreună. Contractul l-am preluat eu cu Andreas.

Andreas se ocupă de momentul de început cu copiii. De ani de zile face acest lucru și le cântă copiilor. În partea a doua cântăm, dansăm show interactiv. Nu face show de belly dance.”, a mai declarat Dinu Maxer, notează Spynews.

Cu fosta soție, Dinu evită să se vadă cât poate de mult, n-au mai stat la aceeași masă de dinainte de divorț, chiar dacă locuiesc în același bloc. „Sincer să fiu, nu s-a mai întâmplat acest lucru de vreo lună, adică înainte de divorț.

Probabil să se mai întâmple, în momentul acesta clar nu”, a recunoscut cântărețul.

De ce Dinu Maxer și Ada s-au despărțit

Dinu Maxer a dat de înțeles că Adei nu i-a plăcut toată atenția pe care a primit-o, mai ales comentariile și criticile și așa au ajuns la despărțire. „A citit și comentariile, a început să răspundă, a fost foarte dezamăgită, a fost afectată. Este greu! Despre ea au apărut mai multe știri false. Legat de declarația ei… S-a spus despre ea că a fost căsătorită. Fals! A fost implicat și fostul ei prieten în acest circ mediatic, cum se spune. De ce? Cu multe date despre el, unele adevărate, unele false. De ce? N-avea niciun sens.

A afectat-o și pe ea și evident și pe el! Referitor la vârstă, este adevărat! Au fost foarte multe lucruri care au afectat-o, a afectat relația dintre noi. Eu am spus-o că relația este la început, ceea ce înseamnă că ajungi să te cunoști! Știi care e testul suprem, nu? Să te muți împreună cu persoana respectivă! În momentul în care te muți împreună vezi anumite chestii care nu plac la tine, nu plac la ea…”, a mai explicat el în emisiunea lui Cristi Brancu.

De Paște, el a petrecut mai mult timp cu Ada și așa și-au dat seama că nu sunt potriviți unul pentru altul. „De Paște, copiii au fost la Deea și am stat împreună. Lucrurile au evoluat, au apărut anumite, cum să le zic, compatibilitatea nu era 100% și atunci evident că… Eu am încercat să mă retrag. Ne-am cam retras amândoi. A fost o chestie reciprocă! E o situație foarte ciudată! Cineva a venit și a săpat în grădina mea și eu acum trebuie să spun… Dacă s-a săpat, a trebuit să apar și să zic. Nu pot să mint!”, a încheiat el.

