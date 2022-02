Invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Nasrin Ameri a dezvăluit cum a decis să își dea demisia de la respectiva televiziune, acolo unde prezenta matinalul, dar și Star Magazin. „Acum a fost momentul. Nu a fost oboseală, tu știi ce înseamnă, dar am avut opt ani de matinal și de Star Magazin, vreo nouă dacă iau în calcul și Antena 2, am prins transformarea. Însă așa am simțit eu, întotdeauna am mers după feeling. A fost o decizie la care am lucrat destul de mult timp. Am zis că trebuie o schimbare în viața mea. Și dacă o făceam acum un an sau acum 2 ani cu siguranță nu era momentul potrivit”, i-a spus vedeta lui Dan Capatos, care a fost curios să afle cu ce se ocupă aceasta acum.

„Am încheiat un capitol și deschid altul. Sunt 100% convinsă. Am de gând și îmi doresc din suflet, chiar de săptămâna viitoare, o să încep un proiect online. Asta e viitorul. Da, trebuie să spun asta, urmează și alte proiecte în televiziune, însă acum, pentru că am perioada asta de respiro, o perioadă scurtă, după ce voi reîncepe în televiziune, am de gând să mă focusez și pe partea asta, să creez cât mai mult, pentru că eu consider că se poate, există treaba asta”, a declarat ea în direct.

„Da, podcast. De săptămâna viitoare o să încep primele filmări. O să fie o emisiune pe YouTube. Toată lumea știe, eu eram și realizator și moderator, mă implicam foarte mult în emisiune, îmi lua din timp. Nu aveam cum să las matinalul, am super multă încredere.

Dar am fost puțin sceptică, sunt Măruță, Codin, care a făcut milionul cu Prodan. Eu îl fac singură (n.r. – podcastul ei)”, a încheiat Nasrin Ameri.

Nasrin Ameri este căsătorită, nași de cununie fiindu-i chiar Valentina Pelinel și Cristi Borcea, bunii ei prieteni.

