Schimbări majore în televiziunea din România! După eliminarea lui Cătălin Măruță din grilă, PRO TV continuă seria deciziilor surprinzătoare și renunță la un alt nume important: Andi Moisescu. Emisiunea sa, „Apropo TV”, una dintre cele mai longevive producții din România, ar fi fost scoasă din program după aproape două decenii, potrivit cancan.ro.

„Apropo TV” a debutat în anul 2005 și, timp de aproximativ 20 de ani, a fost un reper pentru telespectatori. În fiecare duminică, de la ora 13:00, fanii emisiunii se obișnuiseră să îl urmărească pe Andi Moisescu într-un format relaxat, inteligent și diferit de restul programelor TV.

Potrivit informațiilor apărute, producția ar fi fost eliminată din grilă, cel mai probabil din cauza audiențelor sau a unor schimbări de strategie la nivelul postului.

Până în acest moment, Andi Moisescu nu a făcut un anunț oficial legat de încheierea emisiunii, însă sursele susțin că decizia a fost deja luată. Chiar dacă este unul dintre cei mai vechi oameni de televiziune ai Pro TV, prezent încă de la începuturile postului, se pare că nici el nu a fost ferit de aceste schimbări.

Cine îi ia locul

În locul emisiunii „Apropo TV”, în grila de duminică ar urma să intre „Fața la joc”, show prezentat de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Această schimbare marchează o nouă direcție pentru Pro TV, care pare să își reconfigureze programele și să aducă formate noi în prim-plan.

