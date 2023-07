În anul 2008, Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof își uneau destinele pentru totdeauna. Prezentatoarea TV a decis să refacă poza de la nuntă și să îmbrace din nou rochia de mireasă. În august, cei doi soți, alături de fiica lor, vor merge în Capri acolo unde vor petrece clipe de neuitat.

Simona Pătruleasa a spus că numele ei din buletin este Ivanof și că nu a negociat nicio clipă cu soțul ei ca să preia și el numele ei.

„Răspund la ambele nume. Nu sunt și în buletin Pătruleasa, pentru că dacă ar fi fost și în buletin, ar fi trebuit să îl cheme și pe Sabin Pătruleasa (râde) și am zis că totuși nu. Nu am negociat nimic, a venit totul de la sine, nu e nimic de negociat”, a spus, pentru Impact.ro, Simona Pătruleasa.

„În Italia am zis să refacem fotografia de la nuntă”

Vedeta a găsit rochia de mireasă în dulap, iar când a văzut-o s-a gândit pe loc că ar fi frumos să refacă poza de la nuntă, la 15 ani de la căsătorie. Simona Pătruleasa s-a bucurat când a văzut că rochia de mireasă încă îi vine perfect.

„Mai am de mers la jurnal momentan și o vacanță mai lungă avem prin august. Mergem în Capri, unde ne-am căsătorit și pe aici, pe la noi, pe la mare, când mai prindem câte un weekend. În Italia am zis să refacem fotografia de la nuntă, pentru că au trecut 15 ani și am păstrat rochia și îmi și vine întâmplător.”

Recomandări Cu banii donați în calitate de cititori, în campania Libertatea, ați susținut și publicația care a realizat investigația despre azilele groazei. Cât s-a strâns

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Soțul meu nu are Instagram, nu are Facebook”

În timp ce ea e mereu în lumina reflectoarelor, soțul ei preferă să fie cât mai discret. Sabin Ivanof nu are conturi pe rețelele de socializare.

„El nu are Instagram, nu are Facebook, nu e fascinat de toată zona asta, dar dacă eu îi propun să facem această fotografie (n.r. îmbrăcați ca la nuntă) nu are nimic împotrivă. Nu am făcut probe, dar știm că ne vin toate. Eu am probat rochița și îmi vine, dar și lui îi vine costumul sută la sută. Am găsit rochia în dulap și mi-a fost dor așa să o probez, când am probat-o și m-am văzut îmbrăcată, atunci mi-a venit ideea”, a mai declarat Simona Pătruleasa.

Cuplul nu va merge însoțit de părinți, ci probabil de câțiva prieteni. Vedeta a povestit că vacanța mult așteptată va fi împărțită pe mai multe activități.

„De data asta nu, părinții au fost alături de noi când am împlinit 10 ani, acum mergem doar noi trei și probabil vor mai veni prieteni, nu ne-am gândit încă.”

Recomandări Experiența într-un azil de bătrâni din cel mai vechi spital al României. „E nevoie de voluntari”

Și a continuat: „Acum în august este o vacanță din asta în care vizităm, ne oprim dintr-un oraș în altul, pentru că mergem cu mașina, deci vom vedea multe, vom călători, vom sta și la plajă evident, dar 2-3 zile așa”.

Playtech.ro Concurenta din emisiune care l-a cucerit pe Radu Vâlcan! Ar fi avut chiar şi o aventură. FOTO

Viva.ro Adevărul despre soțul Gabrielei Firea. Ce s-a aflat despre Florentin Pandele. Este primar în Voluntari de 23 de ani

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Satul unic în România care e vizitat de mulți turiști străini. Puțini români știu de el, deși e un loc special

Știrileprotv.ro Exod în Crimeea. Rușii fug din Peninsulă, după ce Ucraina a atacat podul Kerci. „Biletele se vând repede”

Observatornews.ro Un urs a rupt uşa unei vile din Rânca şi a furat o pungă cu mâncare. Jandarmii l-au alungat cu ajutorul sirenelor

Orangesport.ro Panduru a văzut un detaliu greşit pe noul echipament al FCSB! "Nu sunt rotiţe zimţate deasupra stemei? Are 20?" | VIDEO

Unica.ro A uitat de iubită și s-a lăsat fermecat de o altă frumusețe în bikini. La 62 de ani, celebrul actor trăiește viața din plin!