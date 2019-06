Giulia a postat pe contul de socializare o imagine, alături de care a scris un mesaj emoționant dedicat soțului ei, Vlad Huid

„Cu tine e mai rău şi e mai bine,

Cu tine reîncepe viaţa mea,

Cu tine e mai greu ca fară tine,

Dar fară tine nu s-ar mai putea.”

#7ani #noi #badasscouple

Anul trecut, Giulia a făcut declarații neașteptate despre despărțirea de soțul ei. „Am avut o perioadă de un an și jumătate în care am fost, oficial, despărțiți. Eu cred cu tărie că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia. Nu a fost o treabă cu părinții, ci cu prietenii…Prietenii noștri sunt în continuare prietenii noștri, poate au avut nevoie de motive să vadă. Erau două tabere, și ai mei, și ai lui, parcă era război. Cred că toate lucrurile pe care le avem în viață, le avem cu un scop, pentru că suntem pregătiți. Eu nu am regrete . Să știi că eu chiar nu am regrete și nu am avut nicio dezamăgire regretabilă, care să mă chinuie ani în șir. Cred că dacă a fost vreun hop, înseamnă că am reușit să trec cu brio dacă nu îmi aduc aminte de el”, a povestit Giulia la Pro tv.

