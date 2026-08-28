Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Au devenit soț și soție în 2015, iar de atunci și-au construit familia la care au visat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„După niște ani împreună, sărbătorim cum se cuvine. Să te strâmbi când trebuie să te săruți, asta e iubirea deplină”, a scris Radu Vâlcan. „PS: îi tot zic că m-aş duce pe lună cu ea, dar nu mă crede. Treaba ei! ”, a adăugat Radu Vâlcan.

Adela Popescu și Radu Vâlcan refuză să posteze imagini cu copiii lor

Adela Popescu, mama a trei băieți, a explicat în urmă cu ceva timp, de ce ea și Radu Vâlcan au ales să nu posteze imagini cu copiii lor în spațiul public.

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a doua, are opt ani.

Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a declarat Adela Popescu în urmă cu ceva vreme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE