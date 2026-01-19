După aproape două decenii de prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” urmează să fie eliminată din grila de programe începând cu luna februarie. Nu se știe încă ce va face soțul Andrei mai departe, după ce emisiunea lui va fi scoasă de pe post.

Mihai Morar a dezvăluit la Radio ZU, o posibilă colaborare cu Cătălin Măruță, pe viitor. Reacția unui ascultător a venit imediat.

„E adevărat că de la 1 martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a întrebat un ascultător.

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar.

Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător.

„Poate să vină și Pescobar și oricine”, a completat Mihai Morar. Rămâne de văzut însă dacă Mihai Morar a glumit sau s-a dat doar de gol, în direct la radio.

Plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV a stârnit un val de speculații, însă prezentatorul susține că decizia a fost una personală, luată „cu inima”. Vedeta a vorbit despre discuțiile cu Andra și despre cum a primit artista vestea.

„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a declarat Cătălin Măruță pentru Cancan.







