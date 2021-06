Declarația lui Ilie Năstase după ce Ioana a renunțat la divorț. „Nu a fost simplu să o conving”

„Am crezut mereu în căsnicia mea. Nu am şi nu am avut nicio problemă să lupt pentru ea, chiar şi atunci când alţii spuneau contrariul şi nu-mi acordau nicio şansă. Nu a fost simplu deloc să-mi conving soţia că voi face ceea ce am convenit împreună. Am dovedit însă, în ultimele luni, că mă pot schimba, că pot să mă ţin de ceea ce am promis.”, a declarat Ilie Năstase, pentru Impact.ro.

În luna iulie, acesta va împlini 75 de ani și a precizat că împăcarea cu soția e cel mai frumos cadou pe care îl putea primi.

„În ultimele luni am fost un băiat cuminte. Era păcat să divorţăm, asta a fost concluzia comună. În plus, Ioana, soţia mea, este un om credincios. Iar oamenii credincioşi nu prea iau decizii proaste, nu fac asemenea greşeli!”, a mai transmis acesta.

În urmă cu câteva zile, Ioana Năstase a dezvăluit motivul pentru care și-a retras cererea de divorț. Susține că soțul are mare nevoie de ea.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu.

Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și, din păcate, nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru click.ro.

Pe 2 martie, Ioana Năstase s-a prezentat la Judecătoria din Hârșova cu solicitarea prin care le cerea magistraților desfacerea legală a căsătoriei și prima înfățișare a fost fixată pe data de 24 iunie. În trei luni, conform spuselor ei, Ilie Năstase și-a revizuit comportamentul, iar ea a renunțat la cererea de divorț.

