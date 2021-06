Soția lui Ilie Năstase susține că a realizat cât de multă nevoie are acesta de ea, așa că nu îl poate părăsi.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu.

Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru click.ro.

Pe 2 martie, Ioana Năstase s-a prezentat la Judecătoria din Hârșova cu solicitarea prin care le cerea magistraților desfacerea legală a căsătoriei și prima înfățișare a fost fixată pe data de 24 iunie. În trei luni, conform spuselor ei, Ilie Năstase și-a revizuit comportamentul, iar ea a renunțat la cererea de divorț.

În luna martie a acestui an, Ilie Năstase afirma cu siguranță că nu divorțează de Ioana. „Este problema mea. Stați liniștiți că nu divorțez!”, a spus Ilie Năstase, la vremea respectivă, pentru impact.ro.

Ioana Năstase a intentat divorțul după ce Ilie Năstase ar fi fost violent cu ea chiar în luna ianuarie a acestui an. „Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii.

Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă. Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat”, povestea Ioana la începutul acestui an.

